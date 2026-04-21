Из-за коммунальной аварии на ул. Молодогвардейской ограничено движение

Во вторник, 21 апреля, специалисты "РКС-Самара" устраняют технологический отказ на водоводе диаметром 900 мм в районе дома 210 на ул. Молодогвардейской.
На участке ул. Молодогвардейской от Ярмарочной до Студенческого переулка временно закрыто движение транспорта. Водителям необходимо заранее планировать маршрут.
Движение общественного транспорта скорректировано. Объезд автобусов маршрутов № 24 и 91 осуществляется:
— в город: по ул. Молодогвардейской, ул. Ярмарочной, ул. Галактионовской, ул. Вилоновской;
— из города: по ул. Вилоновской, ул. Галактионовской, ул. Маяковского.
Сейчас ведутся подготовительные работы к ремонту: переключение режима водоснабжения на резервную схему для потребителей. После проведения всех обязательных процедур на участке начнутся земляные работы для восстановления водовода.
Последние комментарии
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????