Из-за коммунальной аварии на ул. Молодогвардейской ограничено движение

Во вторник, 21 апреля, специалисты "РКС-Самара" устраняют технологический отказ на водоводе диаметром 900 мм в районе дома 210 на ул. Молодогвардейской.

На участке ул. Молодогвардейской от Ярмарочной до Студенческого переулка временно закрыто движение транспорта. Водителям необходимо заранее планировать маршрут.

Движение общественного транспорта скорректировано. Объезд автобусов маршрутов № 24 и 91 осуществляется:

— в город: по ул. Молодогвардейской, ул. Ярмарочной, ул. Галактионовской, ул. Вилоновской;

— из города: по ул. Вилоновской, ул. Галактионовской, ул. Маяковского.



Сейчас ведутся подготовительные работы к ремонту: переключение режима водоснабжения на резервную схему для потребителей. После проведения всех обязательных процедур на участке начнутся земляные работы для восстановления водовода.