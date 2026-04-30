Вячеслав Федорищев поздравил работников отрасли с Днем пожарной охраны

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в День пожарной охраны поздравил сотрудников отрасли.
"Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд требует мужества, самоотверженности и высочайшего мастерства. Каждый день вы стоите на страже безопасности граждан, рискуя собой ради спасения жизней и имущества людей. По первому сигналу тревоги вступаете в борьбу с огненной стихией - опасной, беспощадной и непредсказуемой.
Благодаря вашей слаженной работе, оперативному реагированию и грамотным действиям удается предотвращать трагедии, минимизировать последствия возгораний, обеспечивать пожарную безопасность на всей территории Самарской области. Особая ответственность ложится на ваши плечи в связи с угрозой и последствиями террористических атак со стороны преступного киевского режима и его пособников.
Дорогие друзья! Спасибо вам за верность долгу, неоценимый вклад в укрепление противопожарной защиты территорий и населения региона. Мы и дальше будем оказывать всю необходимую помощь в решении стоящих перед вами задач. В этом году в рамках "Народной программы" партии "Единая Россия" мы возводим семь новых пожарных депо. Их строительство позволит существенно сократить время прибытия пожарно-спасательных подразделений на место происшествия.
Искреннюю признательность выражаю ветеранам пожарной охраны - хранителям традиций, наставникам молодого поколения пожарных. Ваши знания, опыт, мудрость и преданность делу служат надежным фундаментом для дальнейшего развития службы.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья и благополучия, удачи, новых достижений и надежной поддержки со стороны коллег и близких!" - говорится в сообщении.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит