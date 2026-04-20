Помощником губернатора назначен специалист по дронам

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил своим помощником на общественных началах Глеба Гордеева, директора ООО "Дрон-Сервис". Об этом глава региона сообщил в понедельник, 20 апреля, на оперативном совещании облправительства.

По словам Вячеслава Федорищева, Глеб Гордеев служил в Третьей бригаде спецназа, провел год на СВО в подразделении БПЛА, является технологическим предпринимателем.

"Глеб Вячеславович будет заниматься координацией работы по внедрению беспилотных систем", - пояснил глава региона, поручив администрации губернатора оказать все необходимое содействие. Он добавил, что необходимо подготовить региональный закон о применении беспилотных аппаратов, а также предложения по изменению федерального законодательства.

Глеб Гордеев представил концепцию повышения "дронофикации" региона. Первым пунктом в ней обозначено обеспечение безопасности при атаках украинскими дронами. Помощник губернатора пояснил, что он участвовал в выстраивании системы защиты от атак дронов в прифронтовых регионах.