16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор Власть и политика

Помощником губернатора назначен специалист по дронам

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 98
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев назначил своим помощником на общественных началах Глеба Гордеева, директора ООО "Дрон-Сервис". Об этом глава региона сообщил в понедельник, 20 апреля, на оперативном совещании облправительства.

Фото: Александра Ламзина

По словам Вячеслава Федорищева, Глеб Гордеев служил в Третьей бригаде спецназа, провел год на СВО в подразделении БПЛА, является технологическим предпринимателем. 

"Глеб Вячеславович будет заниматься координацией работы по внедрению беспилотных систем", - пояснил глава региона, поручив администрации губернатора оказать все необходимое содействие. Он добавил, что необходимо подготовить региональный закон о применении беспилотных аппаратов, а также предложения по изменению федерального законодательства.

Глеб Гордеев представил концепцию повышения "дронофикации" региона. Первым пунктом в ней обозначено обеспечение безопасности при атаках украинскими дронами. Помощник губернатора пояснил, что он участвовал в выстраивании системы защиты от атак дронов в прифронтовых регионах.

скрин с трансляции оперативного совещания правительства Самарской области

 

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3