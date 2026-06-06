В Самаре Volkswagen сбил женщину, стоявшую на дороге

В пятницу, 5 июня, в 8:57 в Кировском районе Самары под колеса автомобиля попала 54-летняя женщина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 33-летняя водитель за рулем Volkswagen Tiguan в районе дома № 118 по ул. 9-я Просека наехала на 54-летнюю женщину, находившуюся на проезжей части без цели ее перехода. С места ДТП пешеход доставлена в лечебное учреждение. Ей назначено амбулаторное лечение.