В Самаре Volkswagen сбил женщину, стоявшую на дороге

В пятницу, 5 июня, в 8:57 в Кировском районе Самары под колеса автомобиля попала 54-летняя женщина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 33-летняя водитель за рулем Volkswagen Tiguan в районе дома № 118 по ул. 9-я Просека наехала на 54-летнюю женщину, находившуюся на проезжей части без цели ее перехода. С места ДТП пешеход доставлена в лечебное учреждение. Ей назначено амбулаторное лечение.
Последние комментарии
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!