В связи с Днем России изменится расписание самарских электричек

В связи с праздником День России и переносом выходных дней изменится порядок движения пригородных поездов, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.
В четверг, 11 июня, электрички проследуют по рабочему дню пятница, 12, 13 июня — по выходному дню суббота, 14 июня — по выходному дню воскресенье, 15 июня — по рабочему дню понедельник.
С 11 по 14 июня назначается поезд № 7006/7004/7002 Самара (отпр.17.30) — Уфа (приб.00.58) (15 июня 2026 года поезд не курсирует).
С 12 по 14 июня назначается поезд № 7001/7003/7005 Уфа (отпр.06.50) — Самара (приб.12.18)
(11 и 15 июня 2026 года поезд не курсирует).
11, 14 июня назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр.17.50) — Колтубанка (приб.18.23-отпр.18.25) — Самара (приб.20.13) (12, 13 и 15 июня 2026 года поезд не курсирует).
12, 15 июня назначается поезд № 6744/6742 Самара (отпр.07.09) — Колтубанка (приб.10.55-отпр.10.57) — Бузулук (приб.11.28) (11, 13 и 14 июня 2026 года поезд не курсирует).
С 12 по 14 июня назначаются поезда:
1. № 6735/6737 Бузулук (отпр.06.00) — Колтубанка (приб.06.31-отпр.06.33) — Самара (приб.08.26)
2. № 6738/6736 Самара (отпр.15.50) — Колтубанка (приб.19.42-отпр.19.44) — Бузулук (приб.20.15)
(11 и 15 июня 2026 года поезда не курсируют)
11, 15 июня назначаются поезда:
1. № 6745/6747 Бузулук (отпр.06.00) — Колтубанка (приб.06.33-отпр.06.33) — Кинель (приб.07.34)
2. № 6748/6746 Кинель (отпр.16.40)– Колтубанка (приб.19.42-отпр.19.44)– Бузулук (приб.20.15)
(12, 13 и 14 июня 2026 года поезда не курсируют)
На участке Похвистнево — Абдулино — Похвистнево 11, 14 июня назначается поезд № 7590 Похвистнево (отпр.18.29) — Абдулино (приб.20.57), (12, 13 и 15 июня 2026 года поезд не курсирует).
15 июня назначается поезд № 7595 Абдулино (отпр.05.16) — Похвистнево (приб.05.45) (11, 12, 13 и 14 июня 2026 года поезд не курсирует).
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги