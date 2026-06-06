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Общество

В связи с Днем России изменится расписание самарских электричек

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с праздником День России и переносом выходных дней изменится порядок движения пригородных поездов, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания.

В четверг, 11 июня, электрички проследуют по рабочему дню пятница, 12, 13 июня — по выходному дню суббота, 14 июня — по выходному дню воскресенье, 15 июня — по рабочему дню понедельник.

С 11 по 14 июня назначается поезд № 7006/7004/7002 Самара (отпр.17.30) — Уфа (приб.00.58) (15 июня 2026 года поезд не курсирует).

С 12 по 14 июня назначается поезд № 7001/7003/7005 Уфа (отпр.06.50) — Самара (приб.12.18)
(11 и 15 июня 2026 года поезд не курсирует).

11, 14 июня назначается поезд № 6743/6741 Бузулук (отпр.17.50) — Колтубанка (приб.18.23-отпр.18.25) — Самара (приб.20.13) (12, 13 и 15 июня 2026 года поезд не курсирует).

12, 15 июня назначается поезд № 6744/6742 Самара (отпр.07.09) — Колтубанка (приб.10.55-отпр.10.57) — Бузулук (приб.11.28) (11, 13 и 14 июня 2026 года поезд не курсирует).

С 12 по 14 июня назначаются поезда:

1. № 6735/6737 Бузулук (отпр.06.00) — Колтубанка (приб.06.31-отпр.06.33) — Самара (приб.08.26)
2. № 6738/6736 Самара (отпр.15.50) — Колтубанка (приб.19.42-отпр.19.44) — Бузулук (приб.20.15)
(11 и 15 июня 2026 года поезда не курсируют)

11, 15 июня назначаются поезда:


1. № 6745/6747 Бузулук (отпр.06.00) — Колтубанка (приб.06.33-отпр.06.33) — Кинель (приб.07.34)
2. № 6748/6746 Кинель (отпр.16.40)– Колтубанка (приб.19.42-отпр.19.44)– Бузулук (приб.20.15)
(12, 13 и 14 июня 2026 года поезда не курсируют)

На участке Похвистнево — Абдулино — Похвистнево 11, 14 июня назначается поезд № 7590 Похвистнево (отпр.18.29) — Абдулино (приб.20.57), (12, 13 и 15 июня 2026 года поезд не курсирует).

15 июня назначается поезд № 7595 Абдулино (отпр.05.16) — Похвистнево (приб.05.45) (11, 12, 13 и 14 июня 2026 года поезд не курсирует).

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