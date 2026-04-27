Вячеслав Федорищев поручил Александру Колсанову инициативы СамГМУ применять для поддержки активного долголетия в регионе

В понедельник, 27 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве, в ходе которого обсудили реализацию программы "Самарское долголетие", которая также является составляющей регионального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Семья".

"Цель, которую мы планируем достичь с помощью программы — это укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения", — сказал глава региона.

Напомним, программа была запущена в регионе по инициативе Вячеслава Федорищева в 2025 году. Она направлена на создание к 2030 году условий для активного долголетия граждан старшего поколения.

С докладом по этому вопросу выступила министр социально-демографической и семейной политики самарской области Оксана Щербицкая.

Она отметила, в Самарской области проживает около 800 тысяч граждан пожилого возраста — это каждый четвертый житель региона. С начала реализации программы в активное долголетие вовлечены 292 тысячи граждан старшего поколения, это 36,9%, что выше установленного федеральным министерством значения показателя.

"Благодаря включенности в реализацию программы ведомств социального блока на сегодняшний день для граждан старшего поколения действуют все типы активностей: занятия физкультурой и оздоровительные занятия посещают более 200 тысяч пожилых, в культурно-досуговые и творческие занятия вовлечены более 62 тысяч граждан старшего поколения. В 2025 году организовано 1780 туристских поездок, а в программах социального туризма участвовало около 9 тысяч пожилых", — сказала Оксана Щербицкая.

В рамках реализации федерального проекта "Активные меры содействия занятости" национального проекта "Кадры" 133 гражданина старшего поколения получили возможность овладеть новыми знаниями и компетенциями в 2025 году. Всего в образовательные мероприятия вовлечены более 22 тысяч граждан.

В рамках программы также реализуется блок мероприятий, направленный на продление активного здорового долголетия граждан старшего поколения. За 2025 год более 7 тысяч граждан охвачено профилактическими мероприятиями по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, гериатрических синдромов и факторов риска их развития; в Центрах здоровья осмотрено более 30 000 граждан пожилого возраста, которым разработана программа здорового образа жизни; 9890 граждан старше 65 лет, проживающих в сельской местности и удаленных городских населенных пунктах, доставлены в медицинские организации для проведения диспансеризации и диспансерного наблюдения.

Важным событием реализации региональной программы стало открытие в Самаре первого в регионе Центра "Самарское долголетие" 12 декабря 2025 года. Он является комплексной моделью современных социальных сервисов для граждан пожилого возраста, которая дает возможность для содержательного проведения свободного времени.

Еще одной полезной разработкой является создание пилотного мобильного приложения "Самарское долголетие".

Губернатор поставил задачу усилить информирование о возможностях приложения, доработать его и расширить зону его действия.

"Какие современные медицинские технологии и разработки, в том числе реализуемые на базе СамГМУ, уже сегодня могут быть использованы для поддержки активного долголетия в регионе", — обратился глава региона с вопросом к ректору СамГМУ Александру Колсанову.

Александр Колсанов представил несколько инициатив: "Сегодня в регионах России в рамках реализации федеральной программы "Активное долголетие" создаются центры здорового долголетия. На 2026 год по этой программе запланировано обследование не менее 20 000 человек. Университетские Клиники, имеющие мощный кадровый потенциал, материально-техническое обеспечение, Центр здоровья, могут стать базой для проведения обследования более 10 000 пациентов", — сказал Александр Колсанов.

Он отметил, что 42 единицы реабилитационного оборудования используются в учреждениях Самарской области, из них 20 — в учреждениях министерства социальной защиты населения: "Мы предлагаем это оборудование активно использовать по тематике здорового долголетия. У нас разработана программа повышения квалификации для врачей и социальных работников. Мы готовы реализовывать её для обучения работе на нашем оборудовании".

Самарская область участвует в программе дистанционного мониторинга по оценке артериального давления и глюкозы и использует персональные медицинские помощники, разработанные СамГМУ. Более 100 ФАПов оснащены телемедицинскими кейсами, которые показывают очень высокую эффективность. "Мы планируем интегрировать это существующее оборудование в работу центров здорового долголетия, — подчеркнул ректор СамГМУ. — В настоящее время создается отдельная кафедра, которая уже включила в образовательные программы для студентов и ординаторов модули по активному здоровому долголетию для подготовки кадров для региона".

Кроме того, в рамках молодежного движения "волонтеры-медики" СамГМУ реализует новую инициативу по поддержке программы здорового долголетия. Внутри этого движения создается штаб, целью работы которого является координация волонтеров-медиков с их вовлечением в работу центров активного долголетия и воспитание у обучающихся приверженности к здоровому образу жизни.

Ректор СамГМУ обратил внимание, что ни одно из этих предложений не требует дополнительного финансирования.

"Такие вещи, отвечающие времени, которые у нас были разработаны, просто необходимо внедрять", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Губернатор поставил задачу министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области совместно с СамГМУ проработать и применить на практике предложения университета, а также посмотреть практику и наработки других регионов, которые могут быть применены в Самарской области.

В целом глава региона отметил хороший уровень реализации программы, однако подчеркнул, цитируем: "Самый главный наш показатель — это не цифры, не количество мероприятий, не охваты, а то, как программа по-настоящему проникла в каждый дом, почти в каждой семье есть люди старшего возраста".

Вячеслав Федорищев поручил профильному министерству в течение месяца подготовить предложения по усилению программы.