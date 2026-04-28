Участники проектов благотворительного фонда "Система" на встрече с Вячеславом Федорищевым показали свои разработки

Во вторник, 28 апреля, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями и участниками проектов благотворительного фонда "Система" из Самарской области.

В мероприятии приняли участие президент фонда Лариса Пастухова, представители индустриальных партнеров - директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед и директор Макрорегиона Поволжье компании СДЭК Павел Серый, а также студенты и молодые ученые региона.

Открывая встречу, губернатор высоко оценил уровень взаимодействия с фондом. "Работа благотворительного фонда ведется по всей стране, но именно с Самарской областью выстроено особенно тесное, продуктивное взаимодействие. Яркое тому подтверждение - наши талантливые студенты колледжей и вузов, которые через участие в программах фонда получают возможность раскрыть свой интеллектуальный потенциал. Важно, что мы совместно с профильными министерствами региона видим положительную динамику не только в учебной деятельности, но и в общественной", - отметил Вячеслав Федорищев.

Президент фонда Лариса Пастухова представила на встрече ключевые направления деятельности организации, направленные на выявление, сопровождение и развитие молодых талантов. Особое внимание было уделено возможностям участия школьников, студентов и молодых ученых Самарской области в образовательных и профориентационных инициативах, реализуемых фондом при поддержке крупных отечественных работодателей.

"Мы видим особую значимость в формировании связки "территория - индустриальный партнер - молодые таланты". Ценно, что выпускники программ нашего фонда становятся все более заметными на региональном уровне и получают заслуженное внимание со стороны руководства субъектов", - подчеркнула она.

Талантливая молодежь Самарской области - студенты, ученые - уже сегодня активно участвует в инициативах благотворительного фонда, подтверждая высокий уровень подготовки призовыми местами в проектах. Есть среди них и стипендиаты.

Фондом реализуется несколько благотворительных программ. Одна из них - стипендиальная - "Система", направленная на поддержку талантливых студентов, предлагающих практические решения для различных отраслей экономики. В 2025-2026 годах ее участниками стали более 20 тыс. человек из всех регионов России, а победителями в 2026 г. признаны 50 обучающихся среднего профессионального образования и 60 студентов вузов, в том числе Карина Кожевникова и Юрий Захваткин из Самарской области.

В ходе встречи участники представили губернатору свои передовые проекты в разных отраслях экономики, включая такие приоритетные, как цифровизация, здравоохранение. В частности, магистрант Поволжского государственного университета сервиса Антон Прокопенко, ставший стипендиатом фонда в номинации "Технологии для комфортной жизни", руководит проектом "Интеллектуальная система проектирования виртуальных помощников". Он отметил, что разработка ассистентов является технически сложной задачей, требующей одновременной работы с технологиями обработки естественного языка для распознавания входящего от пользователя текста, бизнес-сервисами и инструментами инфраструктуры. По его мнению, создание интеллектуальной системы платформенного типа, позволяющей проектировать и создавать цифровых помощников с использованием готовых модулей, бизнес-функций, визуального интерфейса рабочей области и сценариев, значительно упростит и ускорит процесс разработки виртуальных помощников.

"Сейчас мы являемся резидентами технопарка "Жигулевская долина", активно развиваем направление искусственного интеллекта. На площадке "Центра беспилотных систем и технологий" при поддержке партии "Единая Россия" запущен проектный акселератор. Мы решили не оставаться безучастными и вот, например, сейчас разрабатываем модель компьютерного зрения, которая позволяет визуально определять беспилотные летательные средства, классифицировать их", - сообщил Антон Прокопенко.

Глава региона выразил готовность оказать поддержку со стороны областного правительства: "Это очень важное направление. Если у Вас есть предложения по масштабированию, предлагайте".

Победительница конкурса для молодых ученых, кандидат технических наук, старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Фотоника", доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королева Ирина Матвеева представила проект "Методы анализа спектральных данных для диагностики новообразований кожи", в рамках которого был разработан новый метод быстрой и безболезненной диагностики злокачественной меланомы.

"Простыми словами: мы светим лазером на новообразование кожи, собираем рассеянное излучение, анализируем этот спектр и показываем врачу, какое именно заболевание перед ним", - пояснила она.

Еще один участник встречи - заместитель руководителя управления научных работ Приволжского государственного университета путей сообщения, кандидат технических наук Максим Башаркин - рассказал о своих научных интересах в сфере технического диагностирования устройств железнодорожной автоматики и телемеханики с использованием беспилотных летательных аппаратов. Он также поделился собственным опытом участия в "Школе для молодых ученых и организаторов науки".

Обращаясь к присутствующим, губернатор подчеркнул: "По любым вопросам развития ваших проектов вы всегда можете обращаться за помощью. В наших интересах - чтобы такие проекты реализовались, чтобы ваша деятельность была видна и поддержана. Вы служит примером того, каким нужно быть активным, по-настоящему энтузиастом своего дела".

В свою очередь, индустриальные партнеры фонда рассказали о своем опыте, взаимодействии с образовательными организациями региона. "МТС как технологический лидер и крупнейший оператор связи в РФ на разных уровнях решает стратегическую задачу не только подготовки специалистов для своих нужд, но и в целом развития кадрового и научного потенциала для технологических индустрий. Реализуя наши собственные и партнерские образовательные и просветительские программы, мы создаем фундамент для технологического развития страны на годы вперед. Совместно с партнерами из образования и науки мы готовим востребованных специалистов разных профилей: от инженеров машинного обучения до маркетологов", - пояснил Александр Меламед.

Директор Макрорегиона Поволжье компании СДЭК Павел Серый отметил: "СДЭК сегодня - это не только логистическая компания, но и технологичная экосистема, в рамках которой развиваются различные цифровые и операционные решения. Для нас важно привлекать мотивированных молодых специалистов на ранних этапах их профессионального пути. Мы работаем с образовательными организациями и предлагаем студентам широкий спектр возможностей для старта карьеры - от практик до стажировок, в том числе в рамках новой программы "Начни свой путь в СДЭК".