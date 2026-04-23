Губернатор Самарской области: "В результате атаки БПЛА погибла женщина"

Губернатор Самарской области: "В результате атаки БПЛА погибла женщина"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал последствия атаки БПЛА на регион в четверг, 23 апреля.

"Самарская область сегодня вновь подверглась массированной атаке с территории Украины. 
Более десятка вражеских беспилотников были подавлены и уничтожены на территории нескольких городов региона. К сожалению, в Новокуйбышевске в результате атаки погибла женщина. Мои искренние и глубокие соболезнования близким и родным. Мы вместе с вами разделяем это горе", — написал губернатор в своих соцсетях.

Как говорится в сообщении, Правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь, в том числе, материальную. 
 
"Есть среди наших земляков и пострадавшие: госпитализированы в медучреждения региона, а также находятся на амбулаторном наблюдении. Без поддержки никого не оставим. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Проводится оценка ущерба, в ближайшее время приступим к ликвидации последствий", — сказал Федорищев.
 
Губернатор поблагодарил сотрудников оперативных служб: врачей, спасателей, представителей правоохранительных органов за проявление высшей степени профессионализма и сплоченности.
 
"Враг пользуется любой возможностью нанести удар по мирному населению, запуская БПЛА на жилые массивы. Его цель — террор и запугивание. Публикуя кадры последствий атак и повреждений, авторы по сути оказывают пособничество врагу. Напоминаю об административной ответственности за подобные действия. Вместе — справимся", — говорится в сообщении губернатора.

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

