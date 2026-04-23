Губернатор Самарской области: "В результате атаки БПЛА погибла женщина"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал последствия атаки БПЛА на регион в четверг, 23 апреля.

"Самарская область сегодня вновь подверглась массированной атаке с территории Украины.

Более десятка вражеских беспилотников были подавлены и уничтожены на территории нескольких городов региона. К сожалению, в Новокуйбышевске в результате атаки погибла женщина. Мои искренние и глубокие соболезнования близким и родным. Мы вместе с вами разделяем это горе", — написал губернатор в своих соцсетях.

Как говорится в сообщении, Правительство Самарской области окажет всю необходимую помощь, в том числе, материальную.



"Есть среди наших земляков и пострадавшие: госпитализированы в медучреждения региона, а также находятся на амбулаторном наблюдении. Без поддержки никого не оставим. Есть повреждения гражданской инфраструктуры. Проводится оценка ущерба, в ближайшее время приступим к ликвидации последствий", — сказал Федорищев.



Губернатор поблагодарил сотрудников оперативных служб: врачей, спасателей, представителей правоохранительных органов за проявление высшей степени профессионализма и сплоченности.



"Враг пользуется любой возможностью нанести удар по мирному населению, запуская БПЛА на жилые массивы. Его цель — террор и запугивание. Публикуя кадры последствий атак и повреждений, авторы по сути оказывают пособничество врагу. Напоминаю об административной ответственности за подобные действия. Вместе — справимся", — говорится в сообщении губернатора.