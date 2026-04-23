16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Происшествия

Самарскую область атакуют беспилотники — погиб человек, есть пострадавшие

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 190
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 23 апреля, в 7:43 губернатор Вячеслав Федорищев опубликовал сообщение в мессенджере МАХ, что Самарскую область атакуют беспилотники.

"Уважаемые жители Самарской области. Идет атака вражеских беспилотников на наш регион. В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб", — прокомментировал глава региона.

Вячеслав Федорищев добавил: обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован.

"Развернут оперативный штаб. Экстренные службы приступили к работе. В Самарской области продолжает действовать угроза атаки. Информация уточняется. Доверяйте только официальным источникам. Соблюдайте меры безопасности. Публикация фото и видео с БПЛА, а также последствий их применения запрещена. Не помогайте врагу", — предупредил губернатор.

Как уточнили в СУ СКР по Самарской области, организован выезд следователей на место происшествия для производства необходимых процессуальных действий.

"Сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов", — рассказали в управлении.

Опасность атаки БПЛА объявили около 2:00 ночи, с 5:30 в регионе действует режим "Ковер".

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3