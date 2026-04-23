Самарскую область атакуют беспилотники — погиб человек, есть пострадавшие

В четверг, 23 апреля, в 7:43 губернатор Вячеслав Федорищев опубликовал сообщение в мессенджере МАХ, что Самарскую область атакуют беспилотники.
"Уважаемые жители Самарской области. Идет атака вражеских беспилотников на наш регион. В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия, по предварительным данным, есть пострадавшие. Один человек погиб", — прокомментировал глава региона.
Вячеслав Федорищев добавил: обломки одного из дронов ВСУ попали на крышу многоквартирного дома в Самаре. В результате падения обломков на улице есть пострадавшие, один человек госпитализирован.
"Развернут оперативный штаб. Экстренные службы приступили к работе. В Самарской области продолжает действовать угроза атаки. Информация уточняется. Доверяйте только официальным источникам. Соблюдайте меры безопасности. Публикация фото и видео с БПЛА, а также последствий их применения запрещена. Не помогайте врагу", — предупредил губернатор.
Как уточнили в СУ СКР по Самарской области, организован выезд следователей на место происшествия для производства необходимых процессуальных действий.
"Сформирована следственная группа из числа наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов", — рассказали в управлении.
Опасность атаки БПЛА объявили около 2:00 ночи, с 5:30 в регионе действует режим "Ковер".
