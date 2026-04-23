В Самаре приостановили движение общественного транспорта из-за атаки БПЛА

В Самаре временно ограничили движение транспорта на прилегающих к месту удара БПЛА по жилому дому территориях. Кроме того, приостановлено движение наземного общественного транспорта в городе. Об этом сообщил глава города Иван Носков. Он уточнил, что метро работает за исключением наземной станции Юнгородок, вход в него осуществляется без жетонов.

"Сегодня утром зафиксировано попадание обломков БПЛА в многоквартирный жилой дом. На месте работают службы быстрого реагирования, мой первый заместитель Михаил Малыхин. Имеется повреждение кровли, частично в доме выбиты стекла. Есть пострадавшие", — сообщил в мессенджере МАХ Иван Носков.

Глава города уточнил: дети, которые на данный момент находятся в школах и детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия.

"Занятия первой смены перенесены на вторую смену, в очном формате. Следите за информацией в родительском чате своей школы. Напоминаю: публикация фото и видео с БПЛА, последствий их применения запрещена. Публикация помогает врагу координировать свои действия с целью нанесения максимального урона мирным жителям и гражданской инфраструктуре", — заключил Иван Носков.

Напомним, утром от удара БПЛА пострадал многоквартирный жилой дом на севере города. В Новокуйбышевске в результате атаки на промышленные предприятия пострадали люди, один человек погиб. В Самарской области продолжает действовать угроза атаки БПЛА. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы — 112.