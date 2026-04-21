Полиция спасла деньги тольяттинской пенсионерки, которые та надеялась "сохранить" с помощью аферистов

В конце марта в полицию Тольятти позвонил местный житель. Он сообщил, что его пожилая жена стала жертвой мошенников - несколько минут назад она передала таксисту все свои деньги, более 1 млн рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Правоохранители уточнили марку и номер авто, на котором скрылся неизвестный. Сама 79-летняя женщина пояснила, что пыталась "сохранить" сбережения. По указанию неизвестных она вызвала такси и попросила водителя отвезти пакет из Тольятти в Самару по указанному адресу.

Полиции удалось отследить маршрут передвижения автомобиля. Водителя такси задержали. Перевозчик пояснил, что не догадывался о том, что происходящее может быть мошенничеством. Также мужчина передал адрес доставки денег. Прибыв по адресу, сотрудники МВД задержали подозреваемого — 39-летнего безработного жителя Чапаевска, судимого за кражу. Наличность в сумме 1 млн рублей передать кураторам он не успел. В присутствии понятых деньги изъяли и вернули владелице.

На мужчину возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в крупном размере". В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.