Код из SMS и конфеты: раскрыта схема хищения 421 млн рублей у самарской пенсионерки

Проверочный код в SMS, поддельные документы, цветы и коробка конфет - в схеме обмана бывшей главы Корпорации развития Самарской области Ольги Серовой не было ничего неординарного, но тем не менее мошенники смогли завладеть ее 421 млн рублей. Как именно была реализована афера, рассказал источник Волга Ньюс, знакомый с деталями расследования.

"Развод" начался прозаично - 9 января 2025 г. в 16:24 на номер 71-летней Серовой поступило SMS-сообщение от абонента, подписанного как Leaders с "проверочным кодом". Через 20 с небольшим минут женщине позвонили и, представившись сотрудниками "Почты России", уточнили, в какое отделение лучше доставить посылку, а также попросили сообщить проверочный код. Ольга Серова сообщила мошенникам код из SMS.

На следующий день через мессенджер WhatsApp Серовой позвонил "сотрудник Роскомнадзора" и рассказал женщине, что та стала жертвой противоправных действий и ей необходимо незамедлительно связаться с правоохранителями.

Далее уже через звонки в Telegram некто "Василий Анатольевич", у которого в аккаунте была закреплена эмблема ФСБ, заявил жертве, что в ночное время с ее расчетного счета по доверенности попытались сделать перевод. Якобы деньги хотели вывести для финансирования вооруженных сил Украины. "Чекист" также сообщил, что к преступлению могут быть причастны сотрудники банка, в котором у нее хранятся деньги. Серову убедили, что теперь ее счета необходимо контролировать и этим займется "специальный сотрудник Центрального банка РФ Дарья Смирнова".

Ольге Серовой прислали подробные инструкции, в том числе в видеоформате. По ним она должна была снять деньги со счетов и передать их "курьерам Центрального банка". В итоге 10 января женщина подала в отделение банка заявку на получение 350 млн руб. наличными.

11 января Серовой на дом доставили сотовый телефон для связи с курьерами. Параллельно мошенники, готовясь получить деньги, сняли в Самаре коттедж.

14 января Серова сняла в банке 350 млн руб. и перевезла их в свой офис на ул. Льва Толстого. В тот же день в Самару на автомобиле, заказанном посредством сервиса BlaBlaCar, прибыли два курьера. Здесь сообщники передали им девять инкассаторских мешков, два чемодана, подложные документы с реквизитами Центробанка, и подарочный пакет с книгой, бутылкой шампанского и коробкой конфет.

Вечером курьеры в деловых костюмах с бейджами сотрудников Центробанка прибыли к офису Серовой на такси представительского класса. Они назвали Серовой кодовое слово ("Панацея"), после чего женщина открыла дверь и впустила аферистов в офис. Здесь на рабочем столе лежали пачки наличных в вакуумной упаковке и сотовый телефон с активным сеансом видеосвязи с "Дарьей Смирновой из Центробанка".

Курьеры предъявили липовые "удостоверения" и передали Серовой акт приема-передачи денег и документ с реквизитами банковского счета, на который якобы будут зачислены ее деньги. Также женщина получила подарочный пакет с книгой, шампанским и конфетами. Курьеры же ушли с 200 млн рублей.

Через 20 минут в офис пришел третий курьер за оставшимися 150 млн рублей. Вероятно, второй визит потребовался из-за веса денег и объема, который они занимают. Купюра в 5 тыс. руб. весит чуть более 1 грамма, то есть 350 млн руб. весят более 70 килограммов.

Похищенные деньги курьеры переложили в чемоданы и спортивные сумки, которые на выезде из Самары передали своим кураторам.

С Серовой до 17 января продолжала общаться "сотрудница ЦБ" Смирнова. Жертве демонстрировалась подложная страница банковского приложения, на которой отображались якобы переведенные на безопасный счет деньги.

17 января Серова передала курьерам 700 тыс. долларов. На этот раз ей преподнесли букет цветов, но документов о приемке денег не представили, заверив, что бумаги привезут позже. При этом "документы" действительно привезли в тот же день. Деньги были доставлены сначала в Саратов, а затем в Москву, где переведены в криптовалюту.

Обвиняемыми по делу проходят Борисов, Буркацкий, Абациев, Невзоров, Злобин, Петров, Игонин и Мастюгин.

По данным следствия, участники преступного сообщества проживали в Саратове и длительное время знали друг друга, вместе проводили досуг, имели близкие отношения, совместно проходили лечение в реабилитационных центрах по лечению от наркозависимости и состояли в сообществе анонимных наркоманов. Организаторы ОПС проходят как "неустановленные лица".

Напомним, ранее прокуратура Самарской области сообщила, что уголовное дело о хищении денег у Серовой передано в суд.