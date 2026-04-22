В Самаре задержали 10 новых фигурантов дела экстремистской группировки фанатов

УФСБ и Следственный комитет по Самарской области расследуют деятельность запрещенного объединения футбольных фанатов T.O.Y.S. ("The Opposition Young Supporters"), сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области.

По данным следствия, в 2024–2025 гг. участники группировки пропагандировали экстремистскую и нацистскую символику, устраивали массовые драки, нападали на прохожих и вербовали новых членов.

Напомним, группировка запрещена в РФ. Объединение внесено в реестр экстремистских организаций решением самарского Советского районного суда от 11 апреля 2017 года.

Ранее региональное СУ СК возбудило уголовное дело в отношении 5 участников объединения по статье "Участие в деятельности организации, признанной экстремистской". Сейчас задержаны еще 10 членов группировки, в отношении каждого избрана мера пресечения.

Расследование продолжается.