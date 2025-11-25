Еще один житель Самарской области попал в список террористов и экстремистов

В перечень террористов и экстремистов внесен еще один житель Самарской области. Данные отображены на сайте Росфинмониторинга.

Речь идет про 26-летнего Никиту Лапшина. Указано, что он из Тольятти Самарской области. Данные о его предполагаемой противоправной деятельности пока не раскрыты. Но известно, что ранее жители региона уже попадали в перечень террористов и экстремистов.

Например, внесен в перечень был Дмитрий Фролов. Его связывали с деятельностью экстремистской организации T.O.Y.S (признана экстремистской и запрещена в России). Члены движения занимались пропагандой, в том числе нацистской символики.

Кроме того, в список террористов и экстремистов внесены Михаил Семакин и его отец Сергей Семакин. Их связывали со взрывом у здания правительства Самарской области.