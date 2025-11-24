Число жертв атаки БПЛА в Сызрани выросло до трех

В Сызрани до трех человек выросло число погибших в результате атаки БПЛА 22 ноября. Об этом сообщает глава города Сергей Володченков.

Напомним, беспилотники атаковали промышленное предприятие. Изначально сообщалось о двух погибших и двух пострадавших.

Продолжаются поисковые работы на местах возможного падения БПЛА и их обезвреживание. На территории города сняли режим повышенной готовности. Увеселительные и развлекательные мероприятия отменены.

"Семьям окажем всю необходимую помощь. Меры поддержки обсудили на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, которое провели в субботу, 22 ноября", - отметил глава города.