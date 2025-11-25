Актер Михаил Мамаев выступит перед самарскими школьниками

Встречи с лектором Российского общества "Знание", актером, телеведущим, поэтом, военкором Михаилом Мамаевым пройдут 26 и 27 ноября в школах № 72 Самары и № 40 Отрадного.

Это стало возможным благодаря тому, что литературные клубы этих учебных заведений вошли в число лидеров проекта "Чтецкие программы", который стартовал 1 сентября. Его реализует Общество "Знание" совместно с Министерством просвещения РФ по поручению президента Владимира Путина. Основная миссия этой инициативы — популяризация чтения среди юных россиян, содействие в развитии школьников, приобщение их к миру художественной литературы.

Мероприятия пройдут в формате открытого диалога. Михаил Мамаев выступит с темой "Чтение как новый культурный тренд". Ребята узнают, какие книги сопровождали его в жизни, как они помогали и вдохновляли. А еще сами попробуют оживить страницы любимых произведений и получат практические советы от лектора на мастер-классе по выразительному чтению.

Мероприятия состоятся:

26 ноября, в 12:00, по адресу Самара, пр. Кирова, 277 (школа № 72);

27 ноября, в 11:00, по адресу Самарская область, Отрадный, ул. Сабирзянова, 9а (школа № 10).