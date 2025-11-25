16+
Общество

Более 150 образовательных учреждений Самарской области присоединятся к всероссийской акции "Военно-патриотический диктант"

САМАРА. 25 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
1 декабря 2025 года в 10:00 в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве пройдет IV ежегодная всероссийская просветительская акция "Военно-патриотический диктант — 2025", организованная "Учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" при содействии Фонда поддержки и развития военной культуры и отдыха.

Фото: Центр патриотического воспитания «Авангард»

В этом году просветительская акция пройдет в двух форматах: очном и онлайн.

Главной очной площадкой проведения военно-патриотического диктанта станет Центральный академический театр Российской Армии (ЦАТРА). Также очный этап пройдет единовременно на площадках во всех субъектах Российской Федерации.

В Самарской области "Военно-патриотический диктант — 2025" очно пройдет в 159 образовательных учреждениях региона. Начало 1 декабря 2025 года в 11:00. Возраст участников — от 14 лет.

Дистанционно написать диктант смогут все желающие, вне зависимости от возраста в период с 1 по 14 декабря 2025 года. Старт онлайн-диктанта — 1 декабря 2025 года в 12:00 (мск). Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте.

Участникам предстоит ответить на 25 вопросов за 45 минут. Задания охватят ключевые периоды отечественной военной истории, от ратных подвигов древней Руси до современных достижений Российской Армии, включая блок к 80-летию Великой Победы, а также вопросы, связанные с государственной символикой, произведениями литературы и искусства на патриотическую тематику. Кроме того, в связи с празднованием пятилетия УМЦ "Авангард" в перечень вопросов был добавлен специализированный тематический блок, посвященный деятельности Центра.

Проведение Диктанта в 2025 году является знаковым событием в связи с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и пятилетием со дня основания УМЦ "Авангард". Диктант станет одним из ключевых мероприятий в юбилейной программе, демонстрирующих эффективность работы Центра по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию молодежи.

"Военно-патриотический диктант — это значимая просветительская инициатива, которая позволяет гражданам глубже понять исторические основы нашего государства и отдать дань уважения подвигу великого поколения Героев. Проведение подобной акции знаменует собой важный этап в системной работе по военно-патриотическому воспитанию, которой и занимается Центр "Авангард". В современных условиях эта работа приобретает особую актуальность, формируя у подростков и в обществе в целом осознанную гражданскую позицию, основанную на знании истории страны, ее культуры и традиций", — отметила директор УМЦ "Авангард", депутат Московской городской Думы Дарья Борисова.

Идея проведения диктанта зародилась в 2022 году в преддверии Дня призывника. За период с 2022 по 2024 годы в нем приняли участие более 800 тысяч жителей из всех регионов России. Интерес к военно-патриотическому воспитанию растет, о чем свидетельствует ежегодное увеличение числа участников диктанта.

К участию в ежегодной всероссийской просветительской акции "Военно-патриотический диктант" приглашаются школьники, студенты, курсанты, военнослужащие, а также все граждане России и соотечественники за рубежом, интересующиеся историей и патриотической тематикой.

"Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" учрежден правительствами Москвы и Московской области в 2020 году при поддержке министерства обороны Российской Федерации. Идею его создания поддержал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Центр реализует программы по начальной военной подготовке для старшеклассников и студентов образовательных организаций среднего профессионального образования Москвы и Московской области. В 2025 году УМЦ "Авангард" празднует знаменательную дату своей деятельности. Пять лет Центр находится на передовой патриотического воспитания, формируя у молодежи ценности долга, чести и любви к Родине.

