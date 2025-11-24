16+
Общество

Жителей Самарской области приглашают проверить свои знания правового законодательства

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Фото: пресс-служба правительства Самарской области

С 3 по 12 декабря 2025 года Ассоциация юристов России как одно из крупнейших экспертных сообществ страны проведет ежегодный Всероссийский правовой (юридический) диктант на официальном портале юрдиктант.рф.

Юрдиктант — это масштабный ежегодный просветительский проект в форме добровольного тестирования, которое помогает проверить и повысить уровень знаний правового законодательства.

Онлайн формат диктанта и несколько дней проведения позволяют большему количеству желающих принять в нем участие. В 2024 году диктант написали более 1 130 000 человек из 160 стран.

Диктант будет разделен на три блока: "базовый" (для широкой аудитории), "профессиональный" (для юристов) и "бизнес" (для предпринимателей и сотрудников коммерческих организаций), в каждом из которых участникам предлагается ответить на 33 вопроса в течение 60 минут. Вопросы диктанта доступны на шести языках: русском, английском, китайском, арабском, испанском и португальском.

14 декабря, по завершении диктанта, на сайте проекта юрдиктант.рф будут размещены информационные материалы с правильными ответами и пояснениями, где каждый желающий сможет провести работу над ошибками и улучшить свои правовые знания.

Последние комментарии

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Лина Тюнина 17 октября 2025 05:50 В Самарской области построят два приюта на три тысячи животных

Очень рада за Самарскую область! Сделан шаг к цивилизованному отношению к животным. Спасибо разумному руководству.

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

WAT Прутков 03 сентября 2025 13:38 По реке Татьянке в Самаре, несмотря на запрет, ходят катера

Такого Бреда ещё не слышал. Ледяная река. Глубокая очень. Она не мелчает. Есть там и пляжи и катера никому не мешают. На Татьянке базируется ГИМС. Многие на катерах ездят на работу

