Общество

Герой России Дамир Юсупов встретился со студентами Самарской области

САМАРА. 20 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Мероприятие, организованное Российским обществом "Знание" прошло на площадке Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева. Встреча собрала более 400 студентов и преподавателей. Мероприятие отвечает задачам нацпроекта "Молодежь и дети", который реализуется по решению президента Владимира Путина.

Фото: Российское общество "Знание"

Для Героя России Дамира Юсупова Самарская область — регион родной. В 1993 г. семья Юсуповых переехала в Сызрань, на родину отца. В 1996 г. Дамир окончил Сызранский политехнический колледж.

В Самаре встреча в формате открытого диалога получилась особенно непринужденной — участники с интересом слушали спикера, задавали вопросы, подходили фотографироваться. В начале мероприятия лектор Общества "Знание" Дамир Юсупов рассказал слушателям, что с детства мечтал о небе. Однако из-за резких скачков зрения в подростковом возрасте он не смог пройти медицинскую комиссию и реализовать желаемое. После службы в армии водителем-механиком танка Т-72 в 152-м танковом полку он получил юридическое образование. Но желание летать не покидало его.

"Путь к мечте редко бывает прямым, и жизнь часто проверяет нас на прочность. Важно не сдаваться и использовать любой шанс, даже если он кажется запоздалым", — поделился он.

В 32 года, узнав об изменениях в возрастном цензе для пилотов, он решил еще раз попробовать и поступил в Бугурусланское летное училище гражданской авиации им. П. Ф. Еромасова. Позже, работая вторым пилотом, он закончил Ульяновский институт гражданской авиации по специальности "Аэронавигация".

Лектор подробно рассказал о своем профессиональном пути. Отдельное внимание он остановил и на той самой аварийной посадке.

Также Герой России объяснил важность таких качеств, как любовь к родине, мужество, верность отечеству. Кроме того, он отметил ценность профессионализма в жизни человека, умения грамотно формулировать цели и значимости слаженной командной работы, которая позволяет объединить усилия и справится со сложностями в экстремальных ситуациях.

"Молодежь должна верить в свои силы и не бояться двигаться вперед, даже если путь кажется непростым или обстоятельства складываются против. На своем опыте я убедился, что неудачи — это не приговор, а лишь этап на пути к цели. Нужно проявлять настойчивость, постоянно учиться и быть готовым к новым вызовам. Только так, через преодоление, можно достичь свою мечту, реализовать свой потенциал и быть по-настоящему полезным нашей стране, внося вклад в ее развитие и будущее", — подчеркнул лектор.

После встречи Дамир Юсупов поблагодарил слушателей за конструктивный диалог, пожелал всегда верить в свои силы и следовать за мечтой.

Российский пилот Дамир Юсупов получил звание Героя РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях. В августе 2019 г. самолет "Уральских авиалиний" Airbus A321-211 под командованием Юсупова, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, вскоре после взлета столкнулся со стаей птиц. Несмотря на повреждение обоих двигателей и невозможность вернуться на аэродром, экипаж сумел совершить посадку на кукурузном поле с полными баками горючего. Все находившиеся на борту 233 человека — пассажиры и члены экипажа — остались живы.

Также звания Герой России удостоен второй пилот рейса Георгий Мурзин, остальные члены экипажа награждены Орденами Мужества.

