Общество

В Самарской области возникли новые вопросы к строителям очистных сооружений

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Во вторник, 18 ноября, на оперативном совещании в правительстве Самарской области губернатор Вячеслав Федорищев озвучил некоторые вопросы к компании, которая занимается строительством очистных сооружений в Нефтегорском районе.

"Отмечается, что контракты в Нефтегорском районе заключаются с компанией "Эверест", - зачитал губернатор представленную ему справочную информацию. - Только в рамках реализации проекта комплексного развития сельских территорий заключено 23 контракта с этой компанией на сумму 2 млрд 480 млн рублей. При этом фактическая штатная численность данной компании - 24 человека. Это все исходит из материалов проверки, которую начали, честно скажу, по моей просьбе в рамках реализации нацпроектов", - рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

По представленным в правительство данным, большинство контрактов имеют задержки сроков. Также при приемке работ документируются нарушения.

Прокомментировать эти данные губернатор 18 ноября попросил и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Дениса Герасенкова. Тот рассказал, что сейчас в Нефтегорском районе реализуются два проекта. Один из них - очистные сооружения в с. Утевка. Там, по информации Герасенкова, применялось другое оборудование (а не то, что в проекте). Счетной палате исполнители пояснения давали. Муниципалитет проектно-сметную документацию направил на экспертизу.

"Мы ждем, будет ли положительная экспертиза о том, что на самом деле качественные свойства объекта в ходе этих изменений не изменились. Если такого заключения мы не получим, то подготовим, соответственно, требование на взыскание всех средств - порядка 110 млн", - рассказал Герасенков.

Как стало известно из беседы главы региона и исполняющего обязанности министра, проектно-сметная документация должна была пройти экспертизу изначально, а экспертиза началась после объявления проверки контрольными органами.

Ранее губернатор уже сообщал, что правоохранители ведут разбирательство в связи с некоторыми особенностями исполнения проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". В частности, Вячеслав Федорищев был возмущен, что некоторые обязательства по этому нацпроекту ранее были "безбожно и бестолково" провалены.

