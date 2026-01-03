16+
Общество

В ближайшие дни в Самаре ожидаются снегопады, метели и сильный ветер

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Синоптики сообщили о погоде на ближайшие несколько дней в Самарской области. Как уточнили в Приволжском УГМС, ожидаются мокрый снег метели, гололед и усиление ветра.

"В предстоящие трое суток погоду Самарского региона будут формировать фронтальные разделы очередного глубокого атлантического циклона. Они принесут умеренные и сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя в правобережных районах Волги, метели, гололед, усиление ветра. Температура воздуха повысится. Все явления в комплексе создадут очень сложную обстановку на автодорогах региона — сильный порывистый ветер в сочетании с выпадением снега приведут к ухудшению видимости, снежным переметам, снежным заносам особенно на открытых участках дорог", — предупредили специалисты Приволжского УГМС.

В субботу, 3 января, в Самаре облачно, небольшой снег, слабая метель. Утром местами изморозь. Ветер юго-восточный, южный, 7…12 м/с, порывы  до 16-21 м/с. Температура воздуха -4…-6 °C. На дорогах местами гололедица, снежные переметы.

В воскресенье, 4 января, в регионе сохранится облачная погода. Ожидается снег, местами метель. Ветер южный, 8…13 м/с, порывы до 18-23 м/с. Температура воздуха в ночные часы -4…-9 °C, на дорогах снежные заносы. Днем ожидается сильный и мокрый снег, метель. Ветер южный, 8…13 м/с, порывы 18-23 м/с. Температура воздуха днем +1…-4 °С, на дорогах снежные заносы.

5  января в Самарской области по-прежнему будет облачно, пройдет снег,  местами — метель. Ветер юго-западный, 8…13 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, днем 0…-5 °C.

