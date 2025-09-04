"Безбожно и бестолково": глава Самарской области прокомментировал "провал" строительства очистных сооружений

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал журналистам претензии к некоторым подрядчикам, которые занимались строительством очистных сооружений в регионе. Накануне на заседании регионального правительства он также сказал, что материалы о ситуации хотят передать правоохранителям.

Как отметил губернатор, сейчас правоохранители уже ведут разбирательство в связи с некоторыми особенностями исполнения проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". И там фигурирует определенная компания.

"Это организация, которая взяла на себя обязательства по нескольким очистным в рамках национального проекта. Безбожно и бестолково их провалила. Провалила, причем, по мнению следствия, с корыстным умыслом извлечения сверхприбыли. Это не секрет, больше полугода эта работа ведется. Есть всему предел. И даже компании, которые сейчас на некоторых участках работали, очень недобросовестно подошли к своей работе — тоже, с нашей точки зрения, требует анализа: как они подошли к своей работе, с какими умыслами и интересами. Здесь, я думаю, что в ближайшее время моя задача материалы все собрать и передать в контрольно-надзорные и правоохранительные органы. А дальше — на их усмотрение", — рассказал Вячеслав Федорищев.



Напомним, уже сообщалось, что в Самарской области возбудили восемь уголовных дел о нарушениях при реализации проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Ранее депутат Госдумы Жанна Рябцева прокомментировала одно из уголовных дел, касающихся "Оздоровления Волги" в Нефтегорске. Парламентарий напомнила, что проект был направлен на улучшение экологической ситуации в одной из главных водных артерий страны и реконструкция очистных сооружений в Нефтегорске была важным звеном в этой работе.

"Но в Самарской области все звенья выпали. Там все объекты такие. Сколько бы ни обещали при проверках, глядя в объектив камеры, — ничего не сдано", — написала Жанна Рябцева.

Недовольство нарушениями при реконструкции очистных сооружений в регионе в прошлые годы уже высказывал и новый губернатор Вячеслав Федорищев. В правительстве Самарской области отметили, что не по всем объектам работы выполнялись в срок. В среду, 3 сентября, глава региона уделил особое внимание вопросу строительства очистных сооружений на заседании регионального правительства.