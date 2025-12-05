16+
Сюжеты:
Планы по развитию метро в Самаре планируется утвердить к 2027 году В 2026 г. в Самару поступят 31 трамвай и 101 автобус Ракитовское шоссе планируют капитально отремонтировать в 2027 году Вячеслав Федорищев подтвердил отставку правительства, запланированную на 15 декабря Прямая линия с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым началась

Губернатор Власть и политика

Планы по развитию метро в Самаре планируется утвердить к 2027 году

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Правительство Самарской области к 2027 г. планирует утвердить планы по дальнейшему развитию системы метрополитена в Самаре. Об этом во время прямой линии в пятницу, 5 декабря, рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: Юлия Зиганшина

Глава региона повторил ранее озвученный им тезис о необходимости строительства еще пяти станций метро для завершения действующей ветки.

"Это колоссальные инвестиции. Но мы не будем рассматривать точечные решения. Мы выйдем с комплексным предложением по развитию и завершению системы метрополитена. И с таким предложением будем выходить в правительство России. [...] К 2027 году должны выйти на утверждение планов по развитию системы метро", - отметил губернатор.

Работы на станции "Театральная", по его словам, завершатся в декабре 2026 г., после чего последуют пусконаладочные работы. Станцию планируется открыть в первом квартале 2026 года.

Последние комментарии

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 14 марта 2025 19:26 Вячеслав Федорищев заявил о возобновлении строительных работ на станции метро "Театральная"

Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻‍♂️

Елизавета Зее 27 января 2025 14:34 Правительство Самарской области будет судиться с крупнейшим концессионером

А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

Артём Календарёв 16 ноября 2024 11:12 Вячеслав Федорищев принял решение о строительстве на 5-й просеке в Самаре новых объектов социальной инфраструктуры

Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

Сергей Морозов 29 июня 2024 19:07 Вячеслав Федорищев объявил конкурс на должность министра молодежной политики Самарской области

Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Губернатор оценил новую поликлинику в Смышляевке

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Открытие движения по магистрали "Центральной"

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

Состоялась церемония вступления в должность губернатора Самарской области

