Планы по развитию метро в Самаре планируется утвердить к 2027 году

Правительство Самарской области к 2027 г. планирует утвердить планы по дальнейшему развитию системы метрополитена в Самаре. Об этом во время прямой линии в пятницу, 5 декабря, рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.
Глава региона повторил ранее озвученный им тезис о необходимости строительства еще пяти станций метро для завершения действующей ветки.
"Это колоссальные инвестиции. Но мы не будем рассматривать точечные решения. Мы выйдем с комплексным предложением по развитию и завершению системы метрополитена. И с таким предложением будем выходить в правительство России. [...] К 2027 году должны выйти на утверждение планов по развитию системы метро", - отметил губернатор.
Работы на станции "Театральная", по его словам, завершатся в декабре 2026 г., после чего последуют пусконаладочные работы. Станцию планируется открыть в первом квартале 2026 года.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит