Планы по развитию метро в Самаре планируется утвердить к 2027 году

Правительство Самарской области к 2027 г. планирует утвердить планы по дальнейшему развитию системы метрополитена в Самаре. Об этом во время прямой линии в пятницу, 5 декабря, рассказал губернатор Вячеслав Федорищев.

Глава региона повторил ранее озвученный им тезис о необходимости строительства еще пяти станций метро для завершения действующей ветки.

"Это колоссальные инвестиции. Но мы не будем рассматривать точечные решения. Мы выйдем с комплексным предложением по развитию и завершению системы метрополитена. И с таким предложением будем выходить в правительство России. [...] К 2027 году должны выйти на утверждение планов по развитию системы метро", - отметил губернатор.

Работы на станции "Театральная", по его словам, завершатся в декабре 2026 г., после чего последуют пусконаладочные работы. Станцию планируется открыть в первом квартале 2026 года.