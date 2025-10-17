Для нормального функционирования самарского метрополитена необходимо строительство еще пяти станций метро. Об этом в интервью порталу 63.ru заявил губернатор Вячеслав Федорищев.

"Мы видим необходимость строительства еще пяти станций метро подземного залегания, не говоря уже о легком метро и скоростном трамвае", — сообщил губернатор, отметив, что речь идет о горизонте планирования в 10 лет.

По его словам, рассматривается вариант провести метро к набережной и железнодорожному вокзалу.

"Тогда уже пойдет нормальный трафик в метро. […] Речь идет о завершении нормально функционирующей, самодостаточной системы метро. Все-таки дальнейшее развитие транспортного каркаса будет на принципах скоростного трамвая", — пояснил глава региона.

Напомним, в Самаре действует единственная линия метрополитена из десяти станций, семь из которых были введены в эксплуатацию в период с 1987 по 1993 год. Последняя действующая станция ("Алабинская") построена в 2014 году. Сейчас идет строительство станции "Театральная", которую изначально планировалось ввести в эксплуатацию в 2024 г., однако затем сроки были перенесены на 2026 год. Ранее обсуждалось строительство новых веток метро, однако в последние годы эти планы были сняты с повестки.