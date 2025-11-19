Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии.

"Этот памятный день в Вооруженных Силах Российской Федерации напоминает нам о той важной роли, которую сыграла артиллерия в Сталинградской битве, о стойкости, храбрости и высочайшем мастерстве артиллеристов, сумевших нанести врагу максимальный урон и создать условия для окружения крупной группировки немецко-фашистских войск", — отметил глава региона.

Сегодня, по словам губернатора, ракетные войска и артиллерия составляют неотъемлемую часть Российской армии. Продолжая эстафету героев Великой Отечественной войны, наши воины обеспечивают успешное выполнение боевых задач в зоне проведения специальной военной операции, поставленных президентом России, Верховным Главнокомандующим Владимиром Путиным.

"Артиллеристов и ракетчиков отличают особые качества — высочайшая профессиональная подготовка, отвага, решительность, хладнокровие, умение в самой сложной обстановке точно и выверенно поражать выявленные цели", — заявил Вячеслав Федорищев.

Губернатор подчеркнул, что Самарская область как регион с развитой боеприпасной отраслью, мощным оборонно-промышленным комплексом делает все необходимое, чтобы приблизить победу в СВО.

"Дорогие друзья! Благодарю вас за верность Присяге, безупречную службу, беззаветное мужество при выполнении служебного долга и преданность Отчизне! От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо нашей Родины!", — заключил глава региона