В Курумоче вновь ввели ограничения на полеты

В пятницу, 5 декабря, в 2:50 самарском аэропорту Курумоч ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры приняты в связи с объявленной в 1:00 атакой БПЛА и необходимы для обеспечения безопасности полетов.