ЖКХ и благоустройство Общество

"Т Плюс" предупреждает: пять правил, как не стать жертвой телефонных и интернет-мошенников

САМАРА. 4 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Злоумышленники постоянно изобретают новые схемы обмана жителей, активно используя для этого современные технологии, а также названия и фирменный стиль крупных компаний.

Например, от лица "Т Плюс" и "ЭнергосбыТ Плюс" они могут:

— предлагать за деньги заменить прибор учёта по льготной программе;

— приглашать в офис, запрашивая подтверждение записи в электронной очереди кодом из СМС, в том числе с портала "Госуслуги";

— предлагать прямо во время звонка оплатить коммунальные услуги со скидкой;

— просить установить ненастоящее мобильное приложение, загрузка которого происходит не из официальных магазинов;

— использовать поддельные чат-боты, визуально напоминающие сервисы АО "ЭнергосбыТ Плюс";

— представившись работодателем, просить сотрудников компании под различными предлогами, например, оцифровывания архива, проверить персональные данные и предоставить код из СМС.

Чтобы не попасться на уловки мошенников, следует соблюдать пять правил:

1. Никогда не сообщать данные банковских карт, пароли и СМС-коды.

2. Для установки приложения "ЭнергосбыТ+" использовать только официальные магазины: RuStore, Google Play и App Store.

3. Пользоваться только официальными сервисами компании на сайте esplus.ru для оплаты услуг, передачи показаний и решения других вопросов.

4. Не торопиться и проверять информацию о любых предложениях через официальные каналы связи с компанией.

5. Не доверять звонкам и сообщениям с неизвестных номеров, особенно если они касаются финансовых вопросов или персональных данных.

Если вы всё же столкнулись с телефонным и интернет-мошенничеством, незамедлительно проинформируйте об этом правоохранительные органы.

Будьте бдительны и предупредите своих близких, особенно пожилых родственников, о возможных действиях мошенников.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

