До конца года запланировано провести ТО ВДГО у 3270 абонентов "Газпром газораспределение Самара"

Техническое обслуживание газового оборудования проводится не реже одного раза в год и выполняется на закрепленной за газораспределительной организацией территории в рамках заключенных договоров.
Работы по ТО ВД (К)ГО проводятся по графикам, размещенным на официальном сайте компании. Информация о датах и адресах предстоящих проверок газового оборудования всегда доступна для абонентов:
— в специальном разделе сайта;
— на объявлениях, заблаговременно распространенных в местах общего доступа, в том числе на информационных стендах многоквартирных домов.
Кроме этого, у абонентов есть возможность самостоятельно спланировать визит специалиста. Сообщить удобную дату проведения ТО ВДГО/ВКГО можно на электронный адрес info@63gaz.ru, а также оставить заявку на ТО ВДГО/ВКГО на сайте.
До конца года "Газпром газораспределение Самара" завершит запланированные работы по ТО ВД (К)ГО на закрепленной территории, проверке подлежит газовое оборудование 3270 абонентов компании.
Напоминаем: допуск сотрудника газовой компании к проверяемому оборудованию — обязанность собственника жилого помещения. Не допуск, как и отсутствие заключенного договора на техническое обслуживание, влекут штрафные санкции вплоть до ограничения газоснабжения.
Последние комментарии
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
Готовьте карманы, самарцы...