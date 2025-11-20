До конца года запланировано провести ТО ВДГО у 3270 абонентов "Газпром газораспределение Самара"

Техническое обслуживание газового оборудования проводится не реже одного раза в год и выполняется на закрепленной за газораспределительной организацией территории в рамках заключенных договоров.

Работы по ТО ВД (К)ГО проводятся по графикам, размещенным на официальном сайте компании. Информация о датах и адресах предстоящих проверок газового оборудования всегда доступна для абонентов:

— в специальном разделе сайта;

— на объявлениях, заблаговременно распространенных в местах общего доступа, в том числе на информационных стендах многоквартирных домов.

Кроме этого, у абонентов есть возможность самостоятельно спланировать визит специалиста. Сообщить удобную дату проведения ТО ВДГО/ВКГО можно на электронный адрес info@63gaz.ru, а также оставить заявку на ТО ВДГО/ВКГО на сайте.

До конца года "Газпром газораспределение Самара" завершит запланированные работы по ТО ВД (К)ГО на закрепленной территории, проверке подлежит газовое оборудование 3270 абонентов компании.

Напоминаем: допуск сотрудника газовой компании к проверяемому оборудованию — обязанность собственника жилого помещения. Не допуск, как и отсутствие заключенного договора на техническое обслуживание, влекут штрафные санкции вплоть до ограничения газоснабжения.