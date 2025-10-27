Сотрудники "Т Плюс" провели для школьников урок по энергетической безопасности

Сотрудники "Т Плюс" провели урок по энергетической безопасности для учеников 1 "Б" класса самарской школы № 94.

Энергетики рассказали детям о работе электростанций и тепловых сетей, а также напомнили о простых правилах поведения вблизи энергообъектов:

— не наступать на крышки люков;

— не приближаться к местам парения;

— не заходить за ограждения ремонтных работ;

— не играть рядом с трубопроводами теплоснабжения, тепловыми камерами и другими опасными объектами!

Дети смогли принять участие в сборке напольных пазлов с советами по безопасности и энергосбережению. Все ребята получили полезные подарки от энергетиков — тематические значки и расписания уроков.