НОВИКОМ провел уроки финансовой грамотности на крупнейших промышленных предприятиях страны

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) продолжает кампанию по повышению финансовой грамотности работников отечественной промышленности. В 2025 году более 60 000 человек, среди которых сотрудники предприятий и студенты технических вузов, посетили выступления экспертов банка. Особое внимание в программе курса уделено вопросам противодействия финансовому и цифровому мошенничеству.

Учитывая важность повышения финансовой культуры населения России, НОВИКОМ в 2021 году разработал и запустил курс финансовой грамотности для работников промышленных предприятий. Эксперты банка регулярно проводят встречи с производственными коллективами по всей стране. В 2025 году лекции состоялись на предприятиях холдинга "Вертолеты России", Объединенной двигателестроительной корпорации в Самаре и Уфе, на "Омсктрансмаше" и многих других производственных площадках.

Отдельным направлением программы является работа с будущими инженерами и молодыми специалистами. В течение года руководители региональных офисов банка выступали в крупных российских вузах, где обучаются кадры для высокотехнологичных отраслей экономики. В частности, лекции прошли в Высшей школе экономики и управления Южно-Уральского государственного университета, Воронежском государственном лесотехническом университете имени Г. Ф. Морозова, а также в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете.

Кроме того, НОВИКОМ ежегодно выступает партнером Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего". В 2025 году в рамках междисциплинарного модуля форума "Кибербезопасность: вызовы завтрашнего дня" банк организовал цикл обучающих лекций экспертов Высшей школы экономики. Выступления были посвящены актуальным угрозам информационной безопасности, современным методам защиты данных, лучшим корпоративным практикам и последним изменениям в законодательстве.

Помимо очных форматов обучения, НОВИКОМ развивает и цифровые каналы. Материалы по финансовой грамотности и способам противодействия мошенничеству регулярно публикуются в официальных аккаунтах банка в социальных сетях и мобильном приложении. Кроме того, совместно с Академией Ростеха банк разработал бесплатный видеокурс по финансовой грамотности.

Системная работа банка по повышению финансовой грамотности в 2025 году получила высокую профессиональную оценку. Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева была награждена почетной грамотой Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Кроме того, банк был удостоен Международной премии в области экономики и финансов имени П. А. Столыпина в номинации "Поддержка кадрового потенциала российской промышленности".