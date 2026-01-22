ВТБ стал банком-оператором Пушкинской карты

С января 2026 г. ВТБ стал банком-оператором федеральной программы "Пушкинская карта". Теперь молодые люди от 14 до 22 лет могут оформить ее в ВТБ и потратить 5000 рублей на посещение театров, музеев, выставок, концертов и киносеансов по всей стране.

В 2025 году ВТБ заранее начал собирать заявления на выпуск Пушкинской карты в ВТБ. На начало 2026 года заявление на перевыпуск подали более 4 млн самых активных ее владельцев. С 1 января карта нового банка-оператора стала доступна молодым людям, которые подали заявление заранее.

Для остальных "пушкинистов" оформить карту можно в приложениях "Госуслуги Культура", в ВТБ Онлайн (если пользователь — клиент ВТБ) или подать заявление в офисах ВТБ. В этом году выпуск пластиковой карты — бесплатный.

"Пушкинская карта остается одним из самых востребованных инструментов вовлечения молодежи в культурную жизнь страны. Интерес к программе стабильно растет, увеличивается количество посещений культурных мероприятий. С начала действия инициативы молодые люди по всей стране приобрели свыше 100 миллионов билетов", — отметила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

"Пушкинская карта" — это возможность для молодежи открыть для себя культурное наследие, увидеть вживую то, что вдохновляет и формирует личность. Поддержка культуры и искусства — исторически в ДНК ВТБ, для нас особенно важно стать частью этого масштабного государственного проекта. Мы заранее обеспечили цифровой переход проекта, чтобы молодые люди могли пользоваться обновленной картой уже в новогодние праздники. В новом году мы планируем сделать участие в программе еще интереснее", — отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

Программа "Пушкинская карта" была запущена в 2021 году. Ее цель — повысить доступность культурных мероприятий для молодежи и привлечь их к искусству: театрам, музеям, концертам и кино. Пушкинская карта доступна молодым людям от 14 до 22 лет включительно. На нее государство ежегодно перечисляет субсидию в размере 5 тыс. рублей, которые можно потратить только на билеты на культурные мероприятия (походы в театры и кино, посещение выставок и концертов). При этом на кинотеатры можно потратить до 2 тыс. рублей из лимита.