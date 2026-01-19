16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Декабрь стал рекордным месяцем для ипотеки Сбера в 2025 году Сбер провёл трёхдневный выезд для студентов со всей страны ВТБ и OneTwoTrip узнали, как новогодничали российские туристы Автопарк общественного транспорта Тольятти пополнился новыми троллейбусами Николай Мельниченко назначен Директором Дивизиона розничного бизнеса ОТП Банка

Банки Финансы

Декабрь стал рекордным месяцем для ипотеки Сбера в 2025 году

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В декабре 2025 года спрос на ипотеку Сбера подскочил до 613 млрд рублей — максимальное значение за последние 5 лет. Почти 76% от всего объёма выдач пришлось на Семейную ипотеку, однако рекордных показателей достиг и спрос на базовую ипотеку — 110 млрд рублей.

Алексей Лейпи, директор департамента "Домклик" Сбербанка:

"По итогам декабря 2025 года Сбер выдал 613 млрд рублей ипотеки, что почти на 70% больше, чем в ноябре 2025 года.

Прежде всего такой рост выдач связан с Семейной ипотекой. Так, по итогам декабря 2025 года россияне оформили более 460 млрд рублей кредитов в рамках Семейной ипотеки, что стало рекордным показателем для данной программы за всю историю существования. Кроме того, это почти в 2 раза больше, чем в ноябре 2025 года, а также в 5,5 раз больше по сравнению с декабрём 2024 года".

Высокий спрос на Семейную ипотеку можно объяснить стремлением заёмщиков успеть оформить льготные кредиты до введения ограничений по этой программе, в частности одной Семейной ипотекой на семью и возможной дифференциацией ставок в зависимости от количества детей в семье. Следует отметить, что все изменения вводятся банком бесшовно, без приостановки приёма заявок и выдачи кредитов.

Вместе с этим в декабре отмечен и пиковый спрос на базовую ипотеку. По итогам декабря совокупный объём выдач ипотеки по рыночным ставкам составил 110 млрд рублей. Это на 47,4% больше показателей ноября 2025 года и в 3,5 раза больше, чем в декабре 2024 года.

Такой рост выдач стал результатом снижения ставки по базовым программам: если в начале года средневзвешенная ставка Сбера по рыночным программам находилась на уровне 28,8%, то в декабре 2025 года она опустилась до 19,8%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1