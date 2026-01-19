Декабрь стал рекордным месяцем для ипотеки Сбера в 2025 году

В декабре 2025 года спрос на ипотеку Сбера подскочил до 613 млрд рублей — максимальное значение за последние 5 лет. Почти 76% от всего объёма выдач пришлось на Семейную ипотеку, однако рекордных показателей достиг и спрос на базовую ипотеку — 110 млрд рублей.

Алексей Лейпи, директор департамента "Домклик" Сбербанка:

"По итогам декабря 2025 года Сбер выдал 613 млрд рублей ипотеки, что почти на 70% больше, чем в ноябре 2025 года.

Прежде всего такой рост выдач связан с Семейной ипотекой. Так, по итогам декабря 2025 года россияне оформили более 460 млрд рублей кредитов в рамках Семейной ипотеки, что стало рекордным показателем для данной программы за всю историю существования. Кроме того, это почти в 2 раза больше, чем в ноябре 2025 года, а также в 5,5 раз больше по сравнению с декабрём 2024 года".

Высокий спрос на Семейную ипотеку можно объяснить стремлением заёмщиков успеть оформить льготные кредиты до введения ограничений по этой программе, в частности одной Семейной ипотекой на семью и возможной дифференциацией ставок в зависимости от количества детей в семье. Следует отметить, что все изменения вводятся банком бесшовно, без приостановки приёма заявок и выдачи кредитов.

Вместе с этим в декабре отмечен и пиковый спрос на базовую ипотеку. По итогам декабря совокупный объём выдач ипотеки по рыночным ставкам составил 110 млрд рублей. Это на 47,4% больше показателей ноября 2025 года и в 3,5 раза больше, чем в декабре 2024 года.

Такой рост выдач стал результатом снижения ставки по базовым программам: если в начале года средневзвешенная ставка Сбера по рыночным программам находилась на уровне 28,8%, то в декабре 2025 года она опустилась до 19,8%.