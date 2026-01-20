ВТБ: сумма налоговых вычетов в 2025 году выросла на 25%

По данным пресс-службы ВТБ, в 2025 году его клиенты получили через упрощенный онлайн-сервис налоговые вычеты на общую сумму около 10 млрд рублей. Согласно предоставленной банком информации, эта сумма на четверть (25%) превышает показатель 2024 года.

Банк также отмечает рост популярности услуги по количеству обращений. В 2025 году было подано порядка 300 тыс. заявлений на имущественный вычет, что, как следует из сообщения ВТБ, на 30% больше, чем годом ранее. Таким образом, динамика роста как сумм выплат, так и числа заявок следует из сравнения данных банка за 2024 и 2025 годы.

Сервис позволяет клиентам получить вычет за покупку жилья и уплаченные проценты по ипотеке без посещения налоговых органов и без самостоятельного заполнения декларации 3-НДФЛ. Банк передает все необходимые сведения в Федеральную налоговую службу (ФНС) в электронном виде, что, по информации ВТБ, сокращает срок проверки с трех месяцев до одного. Максимальная сумма, которую можно получить по упрощенной схеме получения налогового вычета при уплате 13% НДФЛ — 650 тыс. рублей, из которых 260 тыс. — за покупку недвижимости, 390 тыс. — за уплаченные проценты по ипотеке. А если платить 22% от годового дохода, то сумма составит 1,1 млн рублей.

Эксперты банка ожидают, что пик подачи заявлений в этом году придется на февраль и март. ФНС начнет их рассмотрение с 25 февраля.

С момента запуска услуги ВТБ помог клиентам вернуть в общей сложности более 23 млрд рублей.