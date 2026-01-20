16+
ВТБ: объем выдачи автокредитов в 2025 году составил 1,7 трлн рублей

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
По предварительным оценкам ВТБ, по итогам 2025 года российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей более 1,7 трлн рублей. Это на четверть ниже показателя предыдущего года. Пик продаж пришёлся на октябрь, когда выдачи на 27% превысили результат за аналогичный период 2024 года.

Стимулами к обновлению парка в 2025 г. выступали программы государственной поддержки и специальные предложения производителей по отдельным брендам. Доминирующие позиции на рынке сохранили российские и китайские автомобили.

"В прошлом году рынок автокредитов показал снижение: часть заемщиков предпочитала отложить покупку новых автомобилей, аккумулируя свободные средства на депозитах. Ключевым итогом года стало формирование новой, более качественной модели рынка автокредитования в условиях перезагрузки, которая продолжится и в 2026 году. Основными драйверами для банков по-прежнему будут не объёмы, а работа с финансово устойчивыми заёмщиками, для которых кредит — осознанный инструмент оптимизации личных финансов", — отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

По предварительной оценке, ВТБ, в январе 2026 года объём выдач автокредитов может составить около 116 млрд рублей, что на 36% превысит результат января прошлого года. Росту спроса способствуют традиционные дилерские скидки и эффект "прошлогоднего" автомобиля.

В целом в 2026 году продажи автокредитов, как ожидает ВТБ, останутся на сопоставимом с прошлым годом уровне.

