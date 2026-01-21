16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Домклик обозначил ключевые тренды на рынке недвижимости второй половины 2025 года Сбер: россияне установили восьмилетний рекорд по потребительским расходам Комфортные и надежные: НОВИКОМ финансирует создание новейших поездов метро ВТБ вновь вошел в число лидеров рейтинга работодателей HeadHunter Домклик: как менялась востребованность льготных ипотек во втором полугодии 2025 года

Банки Финансы

Сбер: россияне установили восьмилетний рекорд по потребительским расходам

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В декабре 2025 года, по данным СберИндекса, россияне установили рекорд по потребительским расходам за весь доступный период наблюдений (восемь лет), потратив 8,4 трлн рублей. Это на 10,8% больше, чем в декабре 2024 года, а с учётом инфляции (в реальном выражении) — на 4,8%.

Траты россиян на непродовольственные товары в декабре 2025 года выросли на 9,3% по сравнению с декабрём 2024 года (в реальном выражении — на 6,2%). Расходы на продукты питания увеличились на 9% (+3,2%), общепит — на 20,6% (+8,4%), различные услуги — на 14,3% (+4,9%).

Относительно ноября 2025 года — с учётом сезонности и инфляции — общие потребительские расходы в декабре выросли на 0,5%. На продукты потрачено на 0,1% больше, на непродовольственные товары — на 0,8%, услуги и общепит — на 0,7%.

Потребительские расходы в четвёртом квартале 2025 года также показали небольшой рост: +0,41% к третьему кварталу, с учётом сезонности и инфляции. В том числе услуги выросли на 0,35%, продовольственные расходы — на 0,1%.

Дарья Цыплакова, управляющий директор, руководитель лаборатории СберИндекс:

"После сильного потребления в декабре траты на новогодних каникулах дают сигнал о паузе в импульсе потребительских расходов: количество покупок в этот период осталось на уровне прошлого года, номинальный рост расходов — 9,8%".

Кроме того, СберИндекс выявил изменение новогодних привычек россиян: вместо традиционных застолий и подарков траты сместились в сторону впечатлений. Так, расходы на кинотеатры в дни новогодних каникул выросли на 14,7% по сравнению с прошлогодними праздниками. Ещё сильнее — на 32,8% — выросли траты на салоны красоты, массажи и спа. Активно покупали цифровые сервисы (+31,9%). По услугам фото и печати объём расходов вырос на 24%.

Одновременно расходы в ресторанах и кафе на новогодних праздниках остались на прежнем уровне (-0,1%), а по сравнению с декабрём уменьшились на 0,4%. Это показывает, что поход в кафе всё чаще становится частью повседневного потребления, а не особой "праздничной" категорией. Расходы в винных магазинах упали на 2%, на товары для красоты и здоровья — на 7,9%, ювелирные изделия — на 9,5%. А вот расходы на маркетплейсах выросли на 39%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1