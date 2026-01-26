Льготный лизинг в CARCADE: финансирование в рамках государственной программы субсидирования 2026 года

Компания CARCADE продолжает приём заявок на приобретение транспортных средств в рамках государственной программы субсидирования лизинга Минпромторга России на 2026 год. Клиенты компании могут оформить в лизинг новую колёсную и специальную технику российского производства на льготных условиях со скидкой до 35%.

В рамках программы предусмотрены следующие меры поддержки:

субсидия 10% от стоимости транспортного средства (не более 500 тыс. руб. с НДС на единицу) — для техники, включённой в перечень субсидируемых;

скидка 35% (до 925 тыс. руб. с НДС) — при приобретении электромобилей;

льгота 20% (до 1,7 млн руб.) — для седельных тягачей категории N3;

субсидия 20% (до 2 млн руб. с НДС) — для туристических автобусов категории M3, класс III, с количеством мест от 35.

В программе участвуют транспортные средства, соответствующие перечню Минпромторга РФ — по марке базового автомобиля либо шасси, на котором произведено конечное ТС. Минимальный срок лизингового договора составляет 12 месяцев. Программа распространяется на транспортные средства, произведённые в IV квартале 2025 года и в 2026 году, при условии, что дата производства ТС или шасси — не ранее 1 октября 2025 года.

Транспортное средство должно быть новым, ранее не зарегистрированным, не находившимся в лизинге или собственности физических лиц, а также иметь электронный ПТС. Требуемый уровень локализации — не менее 2 500 баллов для легковой и грузовой техники, 1 000 баллов — для автобусов категории M3 класса III, и не менее 70% — для прицепной техники. Соответствие требованиям можно проверить в Реестре российской промышленной продукции (ПП РФ № 719 от 17.07.2015).

Оформить лизинг с государственной поддержкой могут все клиенты CARCADE независимо от формы собственности и сферы деятельности. Субсидия засчитывается в счёт авансового платежа единовременно по каждой единице техники. Подробную информацию о моделях и производителях, участвующих в программе, можно получить у финансовых консультантов CARCADE.

"CARCADE остаётся активным участником программы льготного лизинга Минпромторга РФ. По итогам 2025 года наши клиенты получили господдержку на сумму более 3,5 млрд рублей, что подтверждает стабильный интерес бизнеса к обновлению автопарков с использованием государственных механизмов поддержки", — отметил Евгений Курбакин, директор департамента продаж ООО "Каркаде".