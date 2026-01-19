Сбер провёл трёхдневный выезд для студентов со всей страны

С 17 по 19 января в СберУниверситете прошло мероприятие для студентов из совместных программ Сбера и вузов из разных регионов России.
Программа включала выступления топ-менеджеров о технологиях генеративного искусственного интеллекта и рекомендательных системах, воркшоп гроссмейстера и чемпиона Европы по шахматам Эрнесто Инаркиева о связи стратегического мышления и развития ИИ. Студенты сыграли с чемпионом сеанс одновременной игры, прошли мастер-класс с мастером спорта России по фигурному катанию Линой Кудрявцевой, получили карьерные консультации от рекрутеров и пообщались с командами из бизнеса и продуктовых направлений Сбера.
Участники также работали с методикой оценки гибких навыков, прошли командный квест по территории университета и приняли участие в спортивных активностях.
Ольга Цуканова, управляющий директор — руководитель дирекции академических партнёрств Сбера:
"Мы регулярно организуем такие выезды для студентов наших программ, чтобы ребята могли перезагрузиться после сессии, пообщаться со студентами из других вузов и лучше понять свои дальнейшие шаги. На наших мероприятиях можно напрямую поговорить с людьми из бизнеса и технологических команд Сбера, услышать честную обратную связь о своих сильных сторонах. Наша задача — поддерживать студентов на всех этапах обучения и помогать им осознанно определить, какие навыки развивать и как выстраивать свою карьеру".
По данным недавнего исследования Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ, в котором приняли участие более 2600 школьников и студентов из всех регионов России, Сбер чаще других компаний называют желаемым первым местом работы — его назвали 57% опрошенных. Помимо высокой зарплаты, для молодёжи важны поддержка руководства, комфортная рабочая среда, ощущение значимости своей работы и возможности для профессионального роста.
