16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область стала лидером в рейтинге регионов просветительской эстафеты "Мои финансы" Домклик: как менялась востребованность льготных ипотек во втором полугодии 2025 года ВТБ: объем выдачи автокредитов в 2025 году составил 1,7 трлн рублей Холдинг "РТ-Финанс" запустит акцию "ПДС Плюс" ВТБ: сумма налоговых вычетов в 2025 году выросла на 25%

Финансы Экономика и бизнес

Самарская область стала лидером в рейтинге регионов просветительской эстафеты "Мои финансы"

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 51
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Подведены итоги VI этапа всероссийской просветительской эстафеты "Мои финансы" — "Думай о будущем: страхование и накопления". Самарская область заняла 1 место в рейтинге регионов по результатам участия граждан в тестировании по управлению своими финансами.

За время этого этапа эстафеты в регионе было проведено более 1,5 тысяч мероприятий во всех 27 муниципальных районах и 10 городских округах. Участниками стали около 790 тысяч человек, они познакомились с безопасными инструментами для формирования долгосрочных накоплений и получили советы по выбору оптимальных решений в зависимости от финансовых целей.

"Лидерство в рейтинге — результат совместной системной работы всей команды правительства Самарской области по повышению финансовой грамотности жителей региона. Как неоднократно отмечал Губернатор Вячеслав Федорищев, повышение финансовой грамотности является одной из стратегических задач на пути к улучшению качества жизни населения. Мы выстроили системную работу, охватывающую все муниципалитеты и разные возрастные группы. Чем больше людей овладеют навыками управления личными финансами, тем стабильнее и увереннее будет чувствовать себя каждая семья", — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская.

Сейчас активно реализуется VII этап — "Рациональное потребление", старт которому был дан в Самаре. Основной фокус — на осознанное распределение ресурсов для улучшения качества жизни. Участники разбираются, как разумное потребление помогает не только сберечь личный бюджет, но и заботиться об экологии. В рамках этого этапа проводится традиционное тестирование, результаты которого сформируют рейтинг региона.

Каждый житель Самарской области может внести свой вклад и повлиять на место в турнирной таблице нашего региона, пройдя тестирование на платформе моифинансы.рф. Всего 10 вопросов помогут не только оценить, сможете ли вы защитить себя и свою семью от финансовых форс-мажоров, но и узнать много полезного о современных страховых продуктах.

Тестирование можно пройти тут.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1