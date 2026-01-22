ВТБ: рынок сбережений в 2025 году вырос на 16%

По уточненной оценке ВТБ, рынок сбережений в России по итогам 2025 года превысил 66,5 трлн рублей, показав рост на 16% (+9 трлн рублей). Общий объем пассивов в рублях увеличился на 18% (+9,5 трлн) до 63 трлн. Портфель сбережений в иностранной валюте в 2025 году сократился на 12%.

В декабре прошлого года рублевый рынок сбережений продемонстрировал уверенный рост, который поддерживался все еще высокими ставками по накопительным продуктам. Прирост составил 7% (+4,3 трлн).

"Уверенный рост рублевых сбережений в декабре прошлого года на фоне высоких ставок стал закономерным финалом года, который стал "временем вкладчика". Накопление стало осознанным процессом и фундаментом на будущее для многих россиян, которые в том числе отложили крупные покупки. Рынок окончательно переориентировался с валютных активов на рублевые инструменты. По нашим прогнозам, рост рынка сбережений продолжится и в этом году, пусть и более умеренными, но все еще двузначными темпами", — сказал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

"Текущие ставки все еще обеспечивают выгодный безрисковый пассивный доход. Этот год также пройдет под эгидой сберегательной модели", — добавил Алексей Охорзин.