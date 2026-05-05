Сбер ускорил работу с откликами кандидатов в 8 раз с помощью ИИ-рекрутера

ГигаРекрутер — ИИ-агент Сбера, который самостоятельно проводит первичные интервью с кандидатами.

В первые месяцы 2026 года с его помощью проведено более 130 тыс. интервью. Решение позволило сократить время от отклика кандидата до завершения первичного интервью и оценки с 23 до 3 часов, существенно ускорив обработку входящего потока.

Пилот проекта стартовал в сентябре 2025 года на ограниченном пуле вакансий и в контуре внутреннего подбора. По итогам тестирования система была доработана и масштабирована на более широкий периметр задач.

ГигаРекрутер анализирует резюме на соответствие требованиям, формирует индивидуальные вопросы, проводит интервью с внешними и внутренними кандидатами и по итогам диалога готовит отчёт с рекомендациями для рекрутера. Решение снижает операционную нагрузку на команды подбора и позволяет быстрее возвращаться к кандидатам, повышая качество их опыта и управляемость найма в масштабе всей компании.

Анна Овчинникова, старший управляющий директор — директор управления привлечения талантов Сбера:

"Внедрение ИИ-агентов меняет саму модель подбора. Рекрутер становится не только экспертом по оценке кандидатов, но и управляет цифровыми инструментами, формирует стратегию найма и отвечает за качество взаимодействия с кандидатами. Наша задача — выстроить баланс между технологией и человеческим подходом, чтобы сохранять персональное внимание к кандидатам при росте скорости и масштаба подбора". 

В ближайших планах развития ГигаРекрутера — улучшение сценариев общения с кандидатами, интеграция с мессенджером MAX, назначение интервью без участия человека, а также запуск ИИ-ассистента для проведения брифинга по вакансии с нанимающим менеджером.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

