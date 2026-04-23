НОВИКОМ внедряет новые инструменты для роста диверсифицированного портфеля

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) поделился опытом управления риском банковской концентрации — вероятностью потерь из-за чрезмерной сосредоточенности операций на отдельных клиентах, отраслях или регионах. На III Российском риск-форуме представитель банка рассказала об инструментах, позволяющих НОВИКОМу снижать риски, наращивать диверсифицированный портфель и усиливать позиции на рынке.

НОВИКОМ проводит взвешенную риск-политику, тщательно оценивает и минимизирует риски, включая отраслевые и международные. При масштабировании банковского бизнеса главным вызовом становится баланс между ростом и качеством кредитного портфеля.

Особое внимание банк уделяет оценке риска концентрации. Для его снижения НОВИКОМ активно использует инструменты действующего банковского регулирования, включая гарантии и поручительства институтов развития. Помимо этого, банк применяет новые методы, например, соглашения о финансировании участия в кредите (СФУК). В 2025 году НОВИКОМ реализовал ряд сделок на основе таких соглашений, выступая как в роли финансирующего кредитора, так и внешнего участника.

"Без управления риском концентрации сейчас невозможно представить риск-менеджмент в банковской сфере. Развитие инструментария по снижению такого риска расширяет пространство для кредитования, позволяет банку наращивать и диверсифицировать портфель во всех отраслях экономики", — отметила старший вице-президент банка Анна Лаврентьева.

Выступая на III Российском риск-форуме, спикер подчеркнула, что НОВИКОМ действует на опережение и внедряет передовые подходы к управлению рисками с учетом изменений регуляторных требований.

Для расширения практики внедрения инструментов управления рисками эксперт выдвинула инициативы по совершенствованию СФУК. В частности, представитель банка предложила унифицировать перечень документов, выделить специальные нормы регулирования резервов и оценки кредитного риска с учетом особенностей документа.

НОВИКОМ более 30 лет работает на рынке и входит в ТОП-15 крупнейших банков страны по размеру активов. В рамках текущей модели развития сформирован мультиотраслевой кредитный портфель, представленный заемщиками из различных сфер экономики — от высокотехнологичной промышленности до ритейла, маркетплейсов, транспортных и ИТ-компаний. Цель банка согласно новой стратегии до 2036 года — продолжить развиваться как универсальная кредитная организация и войти в десятку крупнейших банков страны.

На III Российском риск-форуме представители финансовых институтов, инфраструктурных и ИТ-компаний обсудили наиболее актуальные вопросы, стоящие перед риск-менеджментом в новых условиях, а также управление технологическими и киберрисками. Мероприятие состоялось под эгидой Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).