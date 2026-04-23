100 лучших предпринимателей Поволжья отметили наградами Сбера НОВИКОМ внедряет новые инструменты для роста диверсифицированного портфеля Большинство жителей ПФО одновременно пользуются несколькими банками НОВИКОМ получил новые лимиты по "зонтичным" поручительствам Корпорации МСП В ВТБ рассказали об "уберизации" банков в ближайшем будущем

НОВИКОМ внедряет новые инструменты для роста диверсифицированного портфеля

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) поделился опытом управления риском банковской концентрации — вероятностью потерь из-за чрезмерной сосредоточенности операций на отдельных клиентах, отраслях или регионах. На III Российском риск-форуме представитель банка рассказала об инструментах, позволяющих НОВИКОМу снижать риски, наращивать диверсифицированный портфель и усиливать позиции на рынке.

Фото: предоставлено Новикомбанком

НОВИКОМ проводит взвешенную риск-политику, тщательно оценивает и минимизирует риски, включая отраслевые и международные. При масштабировании банковского бизнеса главным вызовом становится баланс между ростом и качеством кредитного портфеля.

Особое внимание банк уделяет оценке риска концентрации. Для его снижения НОВИКОМ активно использует инструменты действующего банковского регулирования, включая гарантии и поручительства институтов развития. Помимо этого, банк применяет новые методы, например, соглашения о финансировании участия в кредите (СФУК). В 2025 году НОВИКОМ реализовал ряд сделок на основе таких соглашений, выступая как в роли финансирующего кредитора, так и внешнего участника.

"Без управления риском концентрации сейчас невозможно представить риск-менеджмент в банковской сфере. Развитие инструментария по снижению такого риска расширяет пространство для кредитования, позволяет банку наращивать и диверсифицировать портфель во всех отраслях экономики", — отметила старший вице-президент банка Анна Лаврентьева.

Выступая на III Российском риск-форуме, спикер подчеркнула, что НОВИКОМ действует на опережение и внедряет передовые подходы к управлению рисками с учетом изменений регуляторных требований.

Для расширения практики внедрения инструментов управления рисками эксперт выдвинула инициативы по совершенствованию СФУК. В частности, представитель банка предложила унифицировать перечень документов, выделить специальные нормы регулирования резервов и оценки кредитного риска с учетом особенностей документа.

НОВИКОМ более 30 лет работает на рынке и входит в ТОП-15 крупнейших банков страны по размеру активов. В рамках текущей модели развития сформирован мультиотраслевой кредитный портфель, представленный заемщиками из различных сфер экономики — от высокотехнологичной промышленности до ритейла, маркетплейсов, транспортных и ИТ-компаний. Цель банка согласно новой стратегии до 2036 года — продолжить развиваться как универсальная кредитная организация и войти в десятку крупнейших банков страны.

На III Российском риск-форуме представители финансовых институтов, инфраструктурных и ИТ-компаний обсудили наиболее актуальные вопросы, стоящие перед риск-менеджментом в новых условиях, а также управление технологическими и киберрисками. Мероприятие состоялось под эгидой Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

