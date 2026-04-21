НОВИКОМ и Тюменская область укрепляют сотрудничество

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) заключил кредитный договор с Департаментом финансов Тюменской области. Средства в объеме 1 млрд рублей будут направлены на финансирование дефицита областного бюджета.

Тюменская область — один из ведущих экономических центров России. Помимо ключевой роли в топливно-энергетическом комплексе, регион активно развивает промышленное производство, машиностроение, энергетику и социальную инфраструктуру. Сотрудничество с НОВИКОМом открывает новые возможности для устойчивой реализации стратегических приоритетов области.

"Предоставление финансирования Тюменской области стало закономерным этапом развития нашего сотрудничества с регионом. НОВИКОМ последовательно расширяет взаимодействие с областью — от поддержки бизнеса и работы с институтами развития до участия в решении задач регионального уровня. Для банка это не отдельная сделка, а часть системной работы по обеспечению области современными финансовыми инструментами, поддержке инвестиционной активности и реализации стратегически значимых проектов", — отметил Игорь Егоров, управляющий офисом НОВИКОМа в Самаре, представляющий интересы банка в Тюменской области.

НОВИКОМ сотрудничает с Тюменской областью с 2024 года. В частности, банк подписал ряд соглашений с Фондом "Инвестиционное агентство Тюменской области", содействующим развитию малого и среднего предпринимательства в регионе. В 2025 году в ходе Промышленно-энергетического форума НОВИКОМ провел дискуссионную сессию для руководителей промышленных предприятий Тюменской области, где представил актуальные банковские инструменты и меры господдержки.

