Большинство жителей ПФО одновременно пользуются несколькими банками

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Большинство жителей Приволжского федерального округа (62%) владеют счетами сразу в нескольких банках, и лишь каждый третий (32%) ограничивается одним. Эксперты Авито Рекламы провели опрос среди 10 тыс. россиян старше 18 лет, чтобы изучить поведение банковского потребителя и чем он руководствуется при выборе финансовых продуктов.

Среди городов выделяется Казань: там услугами нескольких банков пользуются 74% жителей — самый высокий показатель по стране.

Реклама банков влияет на предпочтения более чем у половины опрошенной аудитории из ПФО: 26% респондентов говорят, что она помогает лучше разобраться в предложениях банков, ещё 29% — что ориентируются на неё при выборе финансовых продуктов. Суммарно это больше половины от тех, кто замечает банковскую рекламу.

Главный критерий, который привлекает внимание в банковской рекламе — прозрачное и понятное описание условий. Этот фактор отметили 49% опрошенных.

Что в рекламе банков чаще всего привлекает ваше внимание?

Критерий

Доля ответов респондентов, %

Прозрачное описание условий

49%

Известный бренд банка

28%

Отзывы или реальные примеры

25%

Визуально выделенная выгода

19%

Крупные и понятные цифры

19%

Минималистичный и понятный дизайн

17%

Лицо эксперта или публичного человека

7%

Ограниченный срок предложения

5%

Среди предложений лидируют продукты с ощутимой выгодой. Бесплатное обслуживание карты привлекает 46% опрошенной аудитории, повышенный кэшбек на покупки — 41%, кэшбек за оплату услуг и товаров — 40%. Треть опрошенных (32%) обращает внимание на привлекательные ставки по вкладам — это говорит о том, что сберегательная повестка остается значимой даже в конкурентной среде многочисленных кэшбек-программ.

Какие предложения банков в рекламе привлекают вас больше всего?

Условие

Доля ответов респондентов, %

Бесплатное обслуживание карты

46%

Повышенный кэшбек на покупки

41%

Кэшбек за оплату услуг / товаров

40%

Вклад с привлекательной для меня процентной ставкой

32%

Бонусы и программы лояльности

22%

Рассрочка без переплат

18%

Кредит или ипотека с выгодными условиями

13%

Каждый третий (36%) из ПФО оформил дебетовую карту, открыл счет или другой банковский продукт благодаря рекламе. Интересно, что по всей России среди респондентов 65+ конверсия составила 39%, превысив среднее по выборке.

"В финансовой категории пользователь всё чаще сравнивает не бренды, а конкретные условия, поэтому для рекламодателей особенно важно подчеркивать выгоду продукта. Мы видим, что банки остаются одной из самых активных категорий рекламодателей на Авито, и для них особенно важна работа с аудиторией, которая уже выбирает между предложениями и оценивает условия. В такой ситуации реклама должна не просто привлекать внимание, а помогать принять решение", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы и стратегических партнерств.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

