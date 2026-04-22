НОВИКОМ получил новые лимиты по "зонтичным" поручительствам Корпорации МСП

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) выступает одним из партнеров программы "зонтичных" поручительств Корпорации МСП и продолжает расширять возможности финансирования малого и среднего бизнеса. В рамках механизма во втором квартале 2026 года предприятия смогут привлечь не менее 50 млрд рублей заемных средств, в том числе при поддержке НОВИКОМа.

Малый и средний бизнес получит доступ к финансированию благодаря доведенным до банков-партнеров лимитам "зонтичных" поручительств на сумму 25 млрд рублей. НОВИКОМ в числе крупнейших российских кредитных организаций участвует в программе.

"Получение новых лимитов по программе "зонтичных" поручительств расширяет возможности НОВИКОМа по финансированию малого и среднего бизнеса. Рост нашего портфеля по "зонтичным" поручительствам подтверждает востребованность этого инструмента, и мы намерены продолжать активно использовать его для расширения доступа бизнеса к финансированию", — поделился старший вице-президент НОВИКОМа — директор Департамента малого и среднего бизнеса Денис Есипенок.

По итогам 2025 года НОВИКОМ на 47% нарастил портфель кредитов малому и среднему бизнесу, выданных под "зонтичные" поручительства. Наибольший объем выданных средств пришелся на производственные предприятия.

С момента запуска механизма в 2021 году около 92 тысяч предпринимателей получили почти 1,3 трлн рублей заемного финансирования. Более 60% этой поддержки пришлось на предприятия неторгового сектора, включая промышленность, инфраструктурные проекты, сельское хозяйство, ИТ и туризм. В 2026 году инструмент позволит бизнесу привлечь не менее 216 млрд рублей, что создаст условия как для решения текущих задач компаний, так и для их долгосрочного роста.

Зонтичные поручительства Корпорации МСП позволяют предпринимателям получать кредиты даже при недостатке залогового обеспечения: покрытие может достигать 50% от суммы займа, а максимальный объем поручительства — до 1 млрд рублей.

Механизм реализуется по поручению Президента Российской Федерации в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".