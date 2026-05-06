ОТП Банк выступил стратегическим партнером форума Upgrade Retail 2026

ОТП Банк стал стратегическим партнером форума Upgrade Retail 2026, который прошел в Центре Международной Торговли (Москва) 29 апреля 2026 года.

Для гостей форума работал стенд банка, где все желающие могли получить консультации по финансовым продуктам организации для микропредприятий, малого, среднего и крупного бизнеса. Специалисты банка разъясняли тонкости переводов за рубеж и расчетно-кассового обслуживания в рублях, евро, юанях и других валютах, рассказывали о сервисах внешнеэкономической деятельности и валютного контроля, делились информацией о подключении и работе сервисов BNPL. Помимо переговоров и дискуссий на стенде банка устроили игру "Мемори", в которой все желающие могли выиграть фирменные сувениры.

Деловая программа форума также включила выступления трех представителей ОТП Банка. Они приняли активное участие в отраслевых сессиях, где обсуждали аналитику fashion-сегмента, управление клиентским путем, динамику рынка мебели, товаров для дома, сада и стройматериалов, а также маркетинговые стратегии для бьюти-брендов. Ключевая тема всех докладов представляла содержательный рассказ об инструменте BNPL (Buy Now, Pay Later), позитивных результатах его применения для наращивания оборотов для розничных компаний.

Эксперты отметили, что российская розница сегодня активно меняется: клиенты все чаще предпочитают совершать покупки в рассрочку, даже если речь идет о сравнительно небольшом чеке. Задача ОТП Банка — помочь направить эти изменения в русло долгосрочного развития с помощью современных и автономных технологических платежных решений.

Upgrade Retail — это сообщество, объединяющее 55 000 профессионалов розничной торговли. В программе форума значилось 15 конференций для крупных игроков и 7 семинаров для малого бизнеса. В центре внимания оказались офлайн-формат, омниканальность, онлайн-продажи и маркетплейсы, а также ключевые категории: одежда и обувь, мебель и товары для дома, автомобильная тематика, фармацевтика и продукты питания. Аудитория мероприятия — владельцы компаний, топ-менеджеры, руководители маркетинга, продуктовых направлений, логистики, ИТ, e-commerce и HR.