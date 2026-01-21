Комфортные и надежные: НОВИКОМ финансирует создание новейших поездов метро

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) профинансировал модернизацию производственной базы завода АО "Метровагонмаш" (входит в состав АО "Трансмашхолдинг", ТМХ). Стратегический партнер банка в последние годы работает над обеспечением технологического суверенитета России в области производства вагонов метро, включая локализацию выпуска ключевых компонентов.

Закупка нового оборудования для завода финансируется НОВИКОМом с использованием механизма Кластерной инвестиционной платформы — программы льготного финансирования Минпромторга России, Фонда развития промышленности и ВЭБ.РФ. В рамках сотрудничества до 2038 года банк выделит предприятию более 2,9 млрд рублей на реализацию проекта "Суверенизация выпуска вагонов метро с обеспечением импортозамещения ключевых компонентов".

"В 2023 году НОВИКОМ одним из первых среди банков включился в работу по Кластерной инвестиционной платформе. Благодаря данному механизму мы участвуем в реализации знакового проекта по созданию и производству поездов нового поколения для метрополитенов страны. Результаты нашей совместной работы увидят тысячи пассажиров, которые будут пользоваться современными вагонами метро", — заявил заместитель Председателя Правления НОВИКОМа Алексей Кузнецов.

В 2025 году при поддержке НОВИКОМа были приобретены и введены в эксплуатацию 16 единиц нового оборудования с ЧПУ, а также современный трансбордер. Он предназначен для перемещения между производственными цехами собранных вагонов и кузовных частей.

Первый заместитель генерального директора ТМХ Александр Морозов высоко оценил модернизацию производственной базы "Метровагонмаша". По его словам, предприятие переходит на качественно новый уровень своего развития, что положительно сказывается на производительности труда, эффективности производства, повышении конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Сотрудничество НОВИКОМа и АО "Метровагонмаш" динамично развивается. За последние два года при финансовой поддержке банка завод разработал конструкторскую документацию для поездов метро "Москва-2024" и "Балтиец-2", а также внедрил более 100 единиц технологического оборудования.