Авито: самарцы в среднем готовы потратить на покупку электроники в январе до 27 тыс. рублей

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Интерес к электронике у самарских покупателей в начале года сохраняется на высоком уровне: за последние две недели информацию о подобных товарах в интернете запрашивали 81% участников опроса, проведённого Авито Реклама и Авито Товары. Аналитики опросили 10 тыс. жителей России в возрасте от 18 лет и выяснили, какие устройства жители Самары искали на онлайн-площадках, а также исследовали факторы, влияющие на решение о покупке. Интересно, что чаще всего респонденты узнают о новых гаджетах из онлайн-рекламы.

В январе 2026 года интерес пользователей к электронике сохранился на высоком уровне. Наибольший спрос пришелся на смартфоны — их искали 31% опрошенных. Почти столько же пользователей интересовались бытовой техникой для дома (30%). Ноутбуки рассматривали 26% участников опроса, телевизоры и медиаприставки — 25%. Товары для умного дома, включая колонки, лампы и датчики, привлекли внимание 19% респондентов, столько же — планшеты. Наушники и другие аудиоустройства искали 18% участников опроса, умные часы и фитнес-браслеты — 15%, игровые устройства и аксессуары — 14%.

"По данным Авито, оборот смартфонов в 2025 году увеличился на 10% относительно 2024 года. При этом пользователи всё чаще рассматривают покупку устройств в ресейле: средняя цена нового смартфона Apple по итогам 2025 года составила 70 000 рублей, тогда как аналогичные модели с рук — около 35 000 рублей. Таким образом, покупка смартфона в ресейле позволяет сэкономить порядка 50% от стоимости нового устройства. В условиях разумного потребления и широкого ассортимента на вторичном рынке россияне всё чаще выбирают модели в хорошем состоянии по доступной цене. Этот тренд, вероятно, продолжит усиливаться и в 2026 году", — комментирует Сергей Ногин, руководитель по развитию бизнеса телеком и IT в Авито.

Какие категории электроники вы искали для покупки за последние 2 недели?

Категория

Доля ответов респондентов %

Смартфоны

31%

Бытовая техника для дома

30%

Ноутбуки

26%

Телевизоры и медиаприставки

25%

Товары для умного дома (колонки, лампы, датчики)

19%

Наушники и аудиоустройства

18%

Планшеты

18%

Умные часы и фитнес-браслеты

15%

Игровые устройства и аксессуары

14%

Интерес к покупке электроники в январе чаще всего связан с желанием приобрести новые гаджеты. 37% участников опроса, которые интересовались этой категорией, назвали основной причиной поиска желание обновить технику. Ещё 26% интересовались трендовыми новинками, по 24% планировали покупку для подарка и отмечали скидки после праздников, 22% указали на поломку старой техники, 14% докупали аксессуары к новогодним подаркам.

При поиске и покупке электроники пользователи в большинстве случаев обращаются к площадкам электронной коммерции — об этом рассказали 54% респондентов. Специализированные интернет-магазины электроники посещают 46%, розничные традиционные магазины — 34%, официальные сайты брендов — 28%, магазины в социальных сетях — 26%.

Треть респондентов (33%) — узнают о новинках электроники из рекламы на площадках электронной коммерции, например, на Авито. 32% прислушиваются к рекомендациям друзей, коллег и родственников. 30% обращают внимание на ТВ-рекламу, 23% — на рекламу в поисковиках, 21% — на рекламу у блогеров, 19% — на рекламу на видеохостингах, 17% — на рекламу в социальных сетях.

"Доля площадок электронной коммерции в бюджетах рекламодателей растет. Все больше брендов запускают рекламу в e-commerce, в том числе — на сайтах с объявлениями, например, на Авито. Такая тенденция связана с несколькими факторами: с концентрацией широкой аудитории с намерением совершить покупку, точными таргетингами и высоким уровнем доверия пользователей к подобным платформам", — комментирует Яков Пейсахзон, директор Авито Рекламы.

Ключевым фактором при выборе электроники остаётся цена — на неё ориентируются 62% опрошенных. Технические характеристики важны для 58%, отзывы других покупателей — для 44%. Скидки и акции учитывают 40% участников опроса, состояние устройства (новое или б/у) — 30%, репутацию бренда — 29%, наличие гарантии — 28%. На совместимость с другими устройствами обращают внимание 21% респондентов, на бренд — 16%, а на возможность быстрой доставки — 15%.

Что для вас наиболее важно при выборе электроники?

Параметр

Доля ответов респондентов %

Цена

62%

Технические характеристики

58%

Отзывы пользователей

44%

Скидки и акции

40%

Состояние устройства (новое / б/у)

30%

Репутация бренда

29%

Наличие гарантии

28%

Совместимость с другими устройствами

21%

Бренд

16%

Возможность быстрой доставки

15%

В январе большинство покупателей электроники ориентируются на средний ценовой сегмент: сумму от 5 001 до 10 000 рублей планируют потратить 21% участников опроса, от 20 001 до 40 000 рублей — 20%, от 10 001 до 20 000 рублей — 15%. От 40 001 до 70 000 рублей готовы потратить 14%, до 5 000 рублей — 12%, а более 70 000 рублей — 8%. В среднем пользователи, планирующие покупку электроники в январе, закладывают бюджет около 26 744 рублей.

Какой бюджет вы рассматриваете на покупку электроники в январе?

Сумма

Доля ответов респондентов %

До 5 000 руб.

12%

5 001–10 000 руб.

21%

10 001–20 000 руб.

15%

20 001–40 000 руб.

20%

40 001–70 000 руб.

14%

Более 70 000 руб.

8%

Также важным фактором при принятии решения о покупке становятся выгодные предложения от продавцов: скидки и распродажи интересуют 55% покупателей электроники, кэшбэк — 41%, бонусы или подарки — 41%. Комплекты, включающие гаджет и аксессуары, выбирают 35%, а рассрочку — 21%. Формат трейд-ин с обменом старой техники на новую рассматривают 9% участников опроса.

