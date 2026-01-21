В рамках работ по благоустройству на центральной площади Тольятти появится фонтан, зеленые насаждения, специальная пешеходная зона, будут установлены малые архитектурные формы, сообщает министерство градостроительной политики Самарской области. Преобразования затронут территорию площадью порядка 9 тыс. кв. метров.

"Когда делается большой проект, в который включены разные структуры, компании и организации, то важный момент — слаженность действий. Как будет подготовлен документ, как по нему пройдут оплаты, и как получать потом закрывающие и разрешительные документы. Чтобы максимально использовать для работ весенний и летний сезон, то надо как можно раньше заходить на площадку. Центральная площадь в Тольятти — главное место проведения разных праздников. Обратились к администрации города с просьбой подумать над возможностью проведения февральских массовых мероприятий на других площадках. Тогда подрядчики могли бы на неделю раньше начать работы", — заявил врио министра градостроительной политики Андрей Грачев.