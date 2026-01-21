В рамках работ по благоустройству на центральной площади Тольятти появится фонтан, зеленые насаждения, специальная пешеходная зона, будут установлены малые архитектурные формы, сообщает министерство градостроительной политики Самарской области. Преобразования затронут территорию площадью порядка 9 тыс. кв. метров.
"Когда делается большой проект, в который включены разные структуры, компании и организации, то важный момент — слаженность действий. Как будет подготовлен документ, как по нему пройдут оплаты, и как получать потом закрывающие и разрешительные документы. Чтобы максимально использовать для работ весенний и летний сезон, то надо как можно раньше заходить на площадку. Центральная площадь в Тольятти — главное место проведения разных праздников. Обратились к администрации города с просьбой подумать над возможностью проведения февральских массовых мероприятий на других площадках. Тогда подрядчики могли бы на неделю раньше начать работы", — заявил врио министра градостроительной политики Андрей Грачев.
Последние комментарии
Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет
Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия
А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?