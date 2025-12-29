16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Коммунальщики предупредили о "салатных" засорах Поставят на счетчик: в России вдвое повысится плата за холодную воду Новые световые арт-объекты в русском стиле установили в Самаре к Новому году Энергетики "Т Плюс" напомнили жителям Самарской области правила безопасности в морозы Лучшие специалисты "Т Плюс" получили награды в День энергетика

ЖКХ и благоустройство Общество

Коммунальщики предупредили о "салатных" засорах

САМАРА. 29 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 244
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В первых числах января традиционно возрастает число засоров на сетях канализации, и ежегодно специалисты "РКС-Самара" напоминают: не спускайте салаты в унитаз! Продукты не растворяются, они образуют твердый ком, и он забивает трубы. Такие же сложные засоры создают елочная мишура, разбитые игрушки, серпантин, хлопушки и другие праздничные атрибуты. В раковину, ванну и унитаз можно смывать только воду и продукты жизнедеятельности. И ничего больше!

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Городская система канализации предназначена только для приема сточных вод. Никакой бытовой мусор нельзя смывать в унитаз и раковину. Еда, влажные салфетки, влажная туалетная бумага, ватные палочки и другие отходы должны выбрасываться в мусорное ведро, а не в канализацию!

Напоминаем! Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:

- влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала,

- жир, оставшийся от приготовления пищи,

- пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т. д.,

- средства контрацепции,

- подгузники,

- тряпичные изделия,

- бумагу,

- строительный мусор.

- Гранулы для кошачьих лотков.

Канализация - это водоотведение. Мусору здесь не место!

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4