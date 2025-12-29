Коммунальщики предупредили о "салатных" засорах

В первых числах января традиционно возрастает число засоров на сетях канализации, и ежегодно специалисты "РКС-Самара" напоминают: не спускайте салаты в унитаз! Продукты не растворяются, они образуют твердый ком, и он забивает трубы. Такие же сложные засоры создают елочная мишура, разбитые игрушки, серпантин, хлопушки и другие праздничные атрибуты. В раковину, ванну и унитаз можно смывать только воду и продукты жизнедеятельности. И ничего больше!

Городская система канализации предназначена только для приема сточных вод. Никакой бытовой мусор нельзя смывать в унитаз и раковину. Еда, влажные салфетки, влажная туалетная бумага, ватные палочки и другие отходы должны выбрасываться в мусорное ведро, а не в канализацию!

Напоминаем! Категорически нельзя смывать в унитаз и раковину:

- влажные салфетки и любые изделия из нетканого материала,

- жир, оставшийся от приготовления пищи,

- пищевые продукты и их отходы: очистки овощей, семечки и косточки ягод и фруктов, чайную заварку и т. д.,

- средства контрацепции,

- подгузники,

- тряпичные изделия,

- бумагу,

- строительный мусор.

- Гранулы для кошачьих лотков.

Канализация - это водоотведение. Мусору здесь не место!