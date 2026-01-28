16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Сети водоснабжения в Самаре изношены на 90% В Самаре появятся новая аллея и сквер В мэрии Самары объяснили наличие белого налета на тротуарах Евгений Владимирский: "Самаре нужна снегоплавильная станция" Волонтеры "Молодой гвардии" организовали доставку воды маломобильным жителям Куйбышевского района Самары

ЖКХ и благоустройство Общество

Сети водоснабжения в Самаре изношены на 90%

САМАРА. 28 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 184
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Средний износ сетей водоснабжения в Самаре составляет 90,28%. Такая информация содержится в посте, опубликованном в среду, 28 января, в официальном телеграм-канале компании "РКС-Самара".

Фото: администрация Самары

Примечательно, что в 2012 г. озвучивались показатели износа городского водопровода в 80%. То есть за последние 13 лет сети обветшали еще примерно на 10%.

Напомним, с 1 января 2013 г. инфраструктура МП "Самараводоканал" перешла в аренду на 35 лет ООО "Самарские коммунальные системы" (сейчас компания позиционируется как "РКС-Самара"), входящему в федеральный холдинг РКС группы компаний "Ренова".

Решение объяснялось тем, что инвестор сможет коренным образом модернизировать сети. В январе 2013 г. на пресс-конференции технический директор СКС Владимир Куколкин заявлял, что за год степень износа городских сетей будет снижена на 15%.

В "РКС-Самара" отмечают, что с  2013 г. компания вложила в систему водоснабжения и водоотведения Самары около 13 млрд рублей.

В январе этого года в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области сообщали, что в регионе коммунальная инфраструктура изношена на 64,56%. Наибольшие проблемы - с системами водоотведения и водоснабжения, где уровень износа составляет 69,27% и 68,6%.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:29 Прокуратура выявила 29 тыс. нарушений в сфере ЖКХ в Самарской области

Большая просьба проверить МУП Рождествено, водозаборный колодец за счет населения, ул Западная, на ул Парниковая нам так новый водопровод не провели, предлагают за свой счет

Михаил Лоюк 11 ноября 2025 21:11 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

Когда я смогу на свою пенсию по инвалидности в 15000 р нормально жить росли коммуналки остаётся 4700р когда все депутаты и бизнесмены нажуться деньгами наконец и дадите хот как то жить людям и мы услышим о проекте достойная пенсия

Oleg Kuzovov 11 ноября 2025 11:52 В Самарской области увеличат тарифы на отопление

А я не согласен. Мне вообще это не нравится. Запрещаю.

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1