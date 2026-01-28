Сети водоснабжения в Самаре изношены на 90%

Средний износ сетей водоснабжения в Самаре составляет 90,28%. Такая информация содержится в посте, опубликованном в среду, 28 января, в официальном телеграм-канале компании "РКС-Самара".

Примечательно, что в 2012 г. озвучивались показатели износа городского водопровода в 80%. То есть за последние 13 лет сети обветшали еще примерно на 10%.

Напомним, с 1 января 2013 г. инфраструктура МП "Самараводоканал" перешла в аренду на 35 лет ООО "Самарские коммунальные системы" (сейчас компания позиционируется как "РКС-Самара"), входящему в федеральный холдинг РКС группы компаний "Ренова".

Решение объяснялось тем, что инвестор сможет коренным образом модернизировать сети. В январе 2013 г. на пресс-конференции технический директор СКС Владимир Куколкин заявлял, что за год степень износа городских сетей будет снижена на 15%.

В "РКС-Самара" отмечают, что с 2013 г. компания вложила в систему водоснабжения и водоотведения Самары около 13 млрд рублей.